Декор ліжка своїми руками: покрокова інструкція та цікаві варіанти – фото

Ліжко в спальні є не лише найважливішим предметом серед меблів, але й головним елементом інтер'єру кімнати. Саме тому найбільше прискіпливості власники надають саме ліжку. Як красиво оформити декор ліжка своїми руками, покрокова інструкція та цікаві варіанти – в нашому матеріалі.

Найпростішим варіантом буде купити ліжко з готовим узголів'ям, проте можна проявити креатив та виділити трохи часу на декорування узголів'я, повідомляє Дизайн 24.

Вас може зацікавити: Металізовані шпалери в інтер'єрі: переваги та недоліки, а також особливості такого вибору – фото

Найпоширенішим варіантом декорування ліжка є виготовлення м'якого узголів'я.

Покрокова інструкція декорування ліжка своїми руками



Впоратись із завданням буде досить легко / фото: Design and Decor

Що для цього знадобиться

шматок фанери для основи (за розміром майбутнього узголів'я);

щільний поролон;

текстиль для оббивки підстави, можна взяти будь-яку тканину;

тканину хорошої якості і високої щільності для зовнішньої оббивки, підійде навіть кольоровий гобелен або оксамит;

будівельний степлер;

електролобзик.

Покрокова інструкція виготовлення спинки



Варіант декорування дитячих кімнат / фото: Design and Decor

Найбільш оптимальний і простий варіант для форми узголів'я – прямокутник. Тому листу фанери слід надати таку форму.

Потім зверху накладається шар товстого поролону, який фіксується простою тканиною шляхом з'єднання кінців на зворотному боці за допомогою будівельного степлера.



Колір узголів'я повинен бути схожим на решту меблів та декору / фото: Design and Decor

Читайте також: Мармур та старовинні меблі: фото білосніжного інтер'єру будиночку для відпочинку

Фінальний крок – це обтягування виробу щільною тканиною. Бажано, щоб тканина оббивки була схожа на інші меблі, наприклад, пуфи або штори.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням