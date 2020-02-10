Декор із старих джинсів: ідеї для креативного дизайну – фото
Джинси давно стали однієї з основних елементів гардеробу більшості українців. Проте, як і всі речі, джинси теж з часом зношуються, в такому випадку викидати старий одяг не варто – можна перетворити колись стильні штани на креативний елемент інтерєру. Як це зробити? Де їх можна використати, та які вже існують ідеї – дивіться в матеріалі.
Використання тканини джинсів може справді стати оригінальним рішенням.
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Ідеї використання старих джинсів для креативного дизайну
Вітальня в креативній кімнаті / фото: Так просто
Простим варіантом буде також створення підлогового килимка для взуття / фото: Так просто
Якщо вам бракує підставок, то ось один з варіантів / фото: Так просто
Стільці синього відтінку стали модними у 2020 році / фото: Так просто
Навіть банальна підставка під олівці може стати стильним елементом інтер'єру / фото: Так просто
Килимок не повинен бути призначений на понеділок / фото: Так просто
Джинс завжди буде приємнішим на дотик матеріалом ніж звичний пластик / фото: Так просто
Завжди можна створити цікавий та оригінальний декор \ фото: Так просто
Дехто навіть зшиває подушки разом / фото: Так просто
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Така ідея для сміливих / фото: Так просто
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