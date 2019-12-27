Декоративний тиньк: його види та використання в інтер’єрі кімнат

Оздоблення будинку декоративним тиньком стає все популярнішим. Натрапити на дизайн кімнати з декоративним тиньком можна як в приватних будинках, так і в квартирах. Які види цього матеріалу взагалі існують та до яких кімнат в будинку він підійде – знайдете у матеріалі.

Взагалі склад декоративного тиньку містить звичайний тиньк з додаванням різних наповнювачів, а також гіпс, акрил, цемент, силікат та інші матеріали.

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Види декоративного тиньку

Рельєфні



Рельєфні тиньки застосовують і ззовні і всередині / фото: Buduy

Після нанесення цей вид створює рельєфний візерунок на стінах.

Виходить це в основному через склад декоративного тиньку. Камінці, кварцовий пісок та інші матеріали в складі суміші додають візерунку певну структуру при нанесенні. Типовими варіантами є декоративні тиньки "короїд", "шуба", "баранчик".

Іншим рельєфним варіантом є фактурний тиньк. Тут візерунок створюється через дрібнозернистість самого тиньку. Щоб робота вийшла якісною, використовуються підручні засоби – щітки, губки, плівки або спеціальні валики з трафаретом малюнку.

Гладкі



У ванну добре підходять гладкі тиньки / фото: Vbud

В цьому випадку тиньк абсолютно гладкий, проте і він має кілька типів.

Акриловий декоративний тиньк має в своєму складі акрилові смоли. Відрізняється хорошим захистом від води і вологи, але має погану повітропроникність. Також мінусом є низький протипожежний захист.

Мінеральний тиньк складається в основному з цементу, вапна і гіпсу. Плюсом є хороша повітропроникність, проте при підвищеній вологості кімнати вимагає фарбування.

Силіконова суміш підходить для будь-яких приміщень і фасаду будівлі. Хороша паропроникність, вологостійкість і стійкість до стирання роблять її універсальною. Мінусом буде лише висока ціна.

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В яких кімнатах найчастіше використовують декоративний тиньк



Декоративний тиньк зрідка роблять у вітальні / фото: Prometr

кухня;

ванна;

коридор;

балкон.

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