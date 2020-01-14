Декоративна цегла в інтер'єрі: де варто застосовувати та які існують види

Натрапити на оздоблення інтер'єру натуральними матеріалами на зразок дерева чи каменю стало звичним за останні кілька років. Проте чомусь саме декоративна цегла асоціюється з лофтом. В які ще стилі добре вписується декоративна цегла та які існують види – читайте в нашому матеріалі.

Цегляні стіни і досі лишаються одним із найсміливіших рішень в інтер'єрі.

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В яких стилях застосовують декоративну цеглу

Поп-арт



Поп-арт стане ще цікавішим з декоративною цеглою / фото: Інтер дизайн

Окрім вже згаданого лофту, цегляні стіни добре підходять для контрастного поп-арту. Енді Ворголу точно припало б до душі використання декоративної цегли. Цегляна стіна та, наприклад, яскравий диван чудово доповнять одне одного.

Готика або неоготика



В готиці домінує камінь та дерево, але застосування цегли теж не зіпсує дизайну / фото: Стройфора

Звісно такий стиль підходить не всім. Але якщо ви все життя хотіли мати хоча б одну "кімнату із Середньовіччя", то декор у вигляді цегли темного кольору – найкраще рішення. Додайте дерев'яні балки на стелю, темні вінтажні меблі та гобелени – отримаєте неповторно сміливе дизайнерське рішення.

Скандинавський стиль



Дуже часто декоративну цеглу застосовують в скандинавському стилі / фото: Architectureblog

Якщо ваша стихія світлі кольори в інтер'єрі, то варто подумати над оформленням кімнати у скандинавському стилі. Залиште неприкритими великі вікна, а для стін застосовуйте декоративну цеглу білого кольору. При вдалому підборі меблів та відсутності надлишкового декору, можна домогтися відчуття присутності Хюге у власній вітальні чи спальні.

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Види декоративної цегли

справжня цегла;

керамічна плитка під цеглу;

облицювальна цегла.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням