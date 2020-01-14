Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото

В інтернеті можна знайти багато інформації щодо оновлення зовнішнього вигляду класичного дровяного каміну. Завжди можна його пофарбувати або додати деревяний чи мармуровий портал. Проте класичний камін довго розпалювати, чистити після використання та і загалом обслуговувати. Хорошу альтернативу у вигляді декоративного електрокаміну пропонує ірландська компанія Dimplex.

Електричний камін дарує відчуття затишку та є набагато практичнішим у використанні.

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Переваги електрокамінів

Головне призначення електрокамінів – створення візуалізації полум'я. Такий вогонь ніяк не пов'язаний з вогнем, димом чи запахами, а створюється він внаслідок підсвічування холодної водяної пари або підсвічування спеціального барабана з осічками, який проєктує імітацію вогню на задню стінку електрокаміна.

3D електрокаміни з водяною парою здатні ще й імітувати дим, який клубочиться над муляжем дров. Ніякого диму, сторонніх запахів чи довгого розпалювання – достатньо просто натиснути на кнопку. Існують моделі навіть з обігрівом, який працює як спільно так і окремо від імітації вогню.

Електрокамін замість дров, вогню і диму. Приклади використання

Це 3D електрокамін без корпусу, муляжу та дров. Модель спроєктована так, що поліна можна перекладати, створюючи свою форму вогнища. Ще в муляж дров вбудовані світлодіоди, які додають ефект тління. Модель абсолютно автономна і не вимагає монтажу. Також такий камін підійде тим, хто все ж має бажання в майбутньому ще скористатися класичним каміном. Зроблено в Ірландії.



Електрокаміни бувають і зовсім мінімалістичні



Декоративні поліна виглядають як справжні

Ця модель з технологією Revillusion за більш демократичною ціною у порівнянні з 3D електрокаміном Silverton. Візуалізація полум'я у цьому випадку проєктується на панель, зроблену зі спеціального матеріалу, внаслідок підсвічування барабана з осічками. Така модель іде в комплектації з обігрівом, який може працювати окремо від візуалізації.



Встановити такий камін зможе кожен



Такі каміни не потребують обрамлення

Найпопулярніший камін серії Optiflame. Такий варіант вже потребуватиме монтажу і додаткового обрамлення у вигляді, наприклад, порталу. Тільки після установки такого електрокаміна, повернутись до класичного дров'яного каміна буде набагато важче.

Така модель є з регульованим обігрівом, таймером та навіть функцією холодного обдуву. Крім, цього ефект тління дров можна вмикати окремо від візуалізації полум'я. Електроенергії така візуалізація теж споживає вкрай мало, через свою світлодіодну підсвітку.



Такий камін потребує монтажу

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