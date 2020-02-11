Декупаж меблів своїми руками: ідеї та інструкція для реставрації – фото

Декупаж старих меблів знову набирає популярності. Готові проєкти наочно показують наскільки відреставрований стілець чи нічний столик змінюють інтер’єр кімнати. Декупаж меблів своїми руками забере у вас не багато часу, вимагається лише трохи фантазії. Як реставрувати меблі своїми руками? Та як ідеї виглядають на фото – у нашому матеріалі.

Протягом всієї історії існування декупаж ставав приємним хобі представників королівських сімей і художників, а сьогодні реставрація своїми руками дозволяє зекономити гроші та проявити власний дизайнерський хист.

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Інструкція для реставрації старих меблів

Вибір проєкту



Треба відразу визначитись з варіантом, який найбільше до вподоби / фото: Стройка-Ремонт

Для початку варто підібрати зображення, яке ви плануєте нанести на поверхню меблів. Ви можете придбати готові картинки або просто видрукувати найбільш вдалі варіанти на принтері. Найкраще використовувати роздруківки, зроблені на лазерному принтері. Таке чорнило не розтечеться від клею або лаку.

Інструменти

Озбройтесь спеціальним клеєм для декупажу, акриловим лаком, пензликами та звичайною губкою для миття посуду.

Підготовка поверхні

Якщо поверхня меблів лакована або пофарбована, то обробіть її наждачним папером. Залежно від стану дерева, може знадобиться шпаклівка чи меблевий віск для ліквідації тріщин або подряпин. Підготувавши покриття, покрийте його безбарвним акриловим лаком. Якщо меблі темні, то краще перефарбуйте їх в світліші тони.

Процес декупажу



Варіантів реставрації меблів існує безліч / фото: Так просто

Нанесіть клей на усю поверхню і додайте в потрібних місцях вирізані зображення. Коли клей повністю висохне, тоді ще два рази покрийте всю композицію прозорим акриловим лаком.

Ідеї для декупажу меблів

Квіти

Один з найочевидніших варіантів – накласти квітковий принт. Такі декоративні елементи будуть доречні як підставка для квітів, так і для різноманітних варіантів дизайну кімнати.

Класичний варіант



Найкраще підійдуть пастельні кольори / фото: 5 Dom

До меблів в класичному, оформленні з оббивкою додавайте прикраси в тон до текстилю. Найкраще взяти за зразок вікторіанський стиль.

Фрукти

Принти у вигляді фруктів чи овочів добре підходить для меблів, які ви потім стоятимуть за межами будинку.

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Газети

Ще один цікавий варіант – використання газет та журналів під час реставрації. Такий колаж найкраще доповнить стиль поп-арт.

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