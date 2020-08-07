Архітектору, який проєктував будинок, було виділено будинок на земельній ділянці, від якої усі відмовились, складнощів також додавав обмежений бюджет власників. Попри усе, в розробників вийшов доволі просторе та бюджетне помешкання.

Раніше ліс, де розташована будівля, вважався заповідником, інформує Archdaily.

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Пошук правильного рішення для будинку був як цікавим, так і складним з огляду на круто похилу місцевість, з підземним джерелом води та густим деревним покривом.



Ділянку ніхто не хотів викуповувати / Фото Archdaily

Самі власники до останнього не знали, яким хочуть бачити своє житло.

Загалом будівля вийшла одноповерховою, але через особливості ландшафту, архітекторам вдалось розробити підземний гараж, над яким розмістили невеличкий офіс для власника.



Будинок опалюється каміном / Фото Archdaily

Загалом будинок містить лише вітальню, невелику кухню, дві спальні та ванну, але усі кімнати є доволі просторими. З вітальні також є доступ на невелику терасу.

Від бетонної основи вгору всі стовпи, балки, дверні та віконні рами виготовлені з дерева. Всередині будівлі покриття виконані з дерева, також є кілька пофарбованих чи оштукатурених ділянок.



Архітектори витіснили максимум з невеликого бюджету / Фото Archdaily

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Зовнішнє покриття складається з міді, скла та шиферу, та попри все, тут домінують природні кольори.

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