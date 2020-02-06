Дім з очима: В Австрії побудували незвичний будинок з видом на Альпи – фото

Архітектор Маркус Іннауер-Метт спроєктував дерев'яний будинок з трьома круглими очима-вікнами. Будівля має два поверхи, а з вікон відкривається вид на гори.

Житло стоїть недалеко від села Вайлер, що в Західній Австрії пише Dezeen.

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Фасад будинку, який розрахований на сім'ю з чотирьох людей, покритий модриновою черепицею, яка нагадує риб'ячу луску.



Перший поверх вирішили не ліквідовувати / фото: Dezeen

На цій ділянці вже стояло житло цього власника, проте воно постраждало через негоду. Архітектори зберегли бетонний перший поверх старого будинку, але додали дерев'яний другий.



Другий поверх цілком дерев'яний / фото: Dezeen

Маючи тверду основу у вигляді першого поверху, ми додали найсучаснішу конструкцію з деревини на верхньому поверсі, тому будинок поєднує два способи будівництва,

– розповів архітектор.



Будинок має три "ока" / фото: Dezeen

Кухня та обідній простір розташовані на першому поверсі житла, вікна виходять на терасу, на якій стоїть вбудована дерев'яна лавка.



Одна із верхніх спалень зсередини / фото: Dezeen

Круглі вікна-очі вбудовані в стіну на верхньому поверсі.



В будинку також є камін / фото: Dezeen

Кожне з цих вікон вказує на різний географічний напрямок і приносить в кімнату різні пейзажі: гори, долину, дерево,

– розповідає Маркус Іннауер-Метт.

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Так виглядає ванна кімната в будинку / фото: Dezeen

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