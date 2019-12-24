Дизайн дитячої кімнати для дівчинки: варіанти стилів та кольорів – фото

Оформлення особистого простору дівчаток у вигляді дитячої кімнати – завдання не з легких. Особливо, якщо ваша донька вже досить доросла та хоче кімнату, не схожу на жоден з пропонованих варіантів інтер’єру. Обов’язково прислухайтесь до ідей дівчинки, а запропонувати свої варіанти дизайну та кольорової гами вам допоможе наш матеріал.

Організація простору кімнати сильно залежить від віку дівчинки та повинна змінюватись ледь не щороку. Проте обраний дизайн інтер’єру буде служити для вашої доньки протягом довгого часу.

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Дизайн інтер’єру дитячої кімнати

Сучасний



Деякі підлітки завішують стіни постерами / фото: Домашнє будівництво та дизайн

Напевно, найкраще підійде для вже дорослих дівчат, які вчаться в старших класах. Підлітки в цьому віці відмовляються від іграшок і цінують вільний простір в кімнаті, без різних зайвих речей.

В сучасний стиль ідеально вписуються предмети, що відповідають захопленню вашої дитини – мольберт синтезатор та інше. Головне – відмовтеся від кислотних яскравих кольорів і використовуйте стильні пастельні відтінки.

Класика



Картини на стінах – важлива ознака класики / фото: Decortrends

Актуальніший для маленьких принцес. Красивий дизайн, який дозволить їм уявити себе жителькою замку. Найчастіше його роблять в теплих відтінках, а меблі купуються з природних і чистих матеріалів, при виробництві яких не використовувався формальдегід чи інші небезпечні речовини.

Також класичні інтер’єри часто поєднують з балдахінами. Вони розвішуються над ліжком і виконують функцію штор.

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Прованс



Найближчим "родичем" Провансу є стиль кантрі / фото: Good House

Ніжний французький дизайн вирізняється великою кількістю квіткових мотивів на оздоблювальних поверхнях (стеля, стіни, підлога) або на фасадах меблів. Стиль відрізняється своєю простотою та натуральністю.

Серед найпопулярніших відтінків – рожевий, м’ятний, ліловий.

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