Дизайн дитячої кімнати для хлопчика: варіанти стилів та кольорів – фото

Планування кімнати для хлопчика не буває легким. Перед батьками стоїть завдання організувати простір який би відповідав потребам дитини та мав кілька функціональних зон. Часто найважчим завданням є вибір дизайну та колірної гами. Які варіанти сьогодні є найактуальнішими та яка між ними різниця – читайте у нашому матеріалі.

Насправді ринок пропонує сьогодні безліч універсальних та тематичних варіантів, часто вибір залежить від вподобань дитини.

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Варіанти дизайну дитячої кімнати

Сучасний стиль (мінімалізм)



Такий варіант більше сподобається старшим хлопцям / фото: 5DOM

Модою на мінімалізм просякнуті ледь не усі популярні сьогодні стилі, така доля не обходить і дитячі кімнати. В сучасному стилі треба вміти грамотно використати кожен квадратний сантиметр. Мінімум елементів декору та зайвих речей – девіз мінімалізму.

Космічний стиль



Майбутні космонавти оцінять такий дизайн / фото: Новый дом

Один із найпопулярніших сьогодні тематичних варіантів дизайну – космос. Ідеально підійдуть підвісні стелі в космічному стилі. Стіни в такій кімнаті фарбуються в синій чи фіолетовий колір. Також можете спробувати тематичні фотошпалери. В ролі декору можна використати маленькі телескопи, скафандри чи моделі планет.

Лофт



Ще один популярний сьогодні варіант / фото: Комфортория

Трохи старшим хлопцям часто до вподоби елементи лофту. Сірий колір дизайну, гола цегляна стіна або неприкриті балки на перекритті кімнати – головні риси дизайну, який повинен нагадувати горище. Як декор в підлітковому віці хлопці часто використовують постери, наліпки або плакати.

Інші стилі



Різних варіацій на футбольну тематику є дуже багато / фото: vseodetyach

Менш популярними, проте теж вартими для розгляду лишаються поп-арт, морська, футбольна чи геймерська тематика. Тут варто зрозуміти що ваш син любить найбільше та вибрати відповідну тему для кімнати.

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Варіанти кольорів для кімнати хлопчика

Найпопулярнішими відтінками для дитячої кімнати хлопчика будуть:

синій

зелений

білий

сірий



А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням