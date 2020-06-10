Дизайнерська компанія Jak Studio розробила багатофункціональний диван. Його можна перетворити на робоче місце та повноцінне ліжко. Диван створили у відповідь на потребу покупців працювати з дому через коронавірус.

Концепція дивану має свій порядковий номер – L20, повідомляє Dezeen.

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У базовому форматі L20 є диваном, та може похвалитися звичним дизайном у формі літери L, складеним з двох частин, які розбиті посередині.



Зовні диван є абсолютно звичайним / Фото Dezeen

За допомогою простого механізму диван перетворюється на приватне офісне приміщення. Робиться це шляхом просування двох частин дивану вздовж інтегрованих рейок – зміни їх від горизонтального до вертикального положення.

Всередині такого офісу є розкладний стіл, невеличка лампа для читання, USB-порт та виходи для зарядки ноутбука.



Всі офісні пристосування розташовані зі зворотного боку дивана / Фото Dezeen

Диванна тканина також відіграє роль звукоізоляційного матеріалу, що робить концепцію придатною для дзвінків або як тихе місце для концентрації.

Попри те, що в останні роки тенденція для роботи з дому збільшується, глобальна пандемія прискорила ці процеси, вплинувши на те, що люди можуть потребувати в своїх будинках у майбутньому,

– розповів розробник.



Є кілька варіантів використання дивану / Фото Dezeen

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Поки диван L20 наразі є лише концепцією, студія шукає комерційного партнера для масового виготовлення, маючи намір пожертвувати всі прибутки товариству архітекторів.

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