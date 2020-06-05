Дизайнерська фірма Brendan Bakker завершує трансформацію італійського ресторану вишуканої їжі в історичному центрі міста Утрехт, що в Нідерландах. Проте сам заклад розташований в погребі. Інтер'єр тут зберігає атмосферу підвалу, а одна із стін обкладена пляшками з вином.

Ресторан є одним з найпопулярніших в місті, та може прийняти до 180 відвідувачів одночасно, пише Archdaily.

Вас може зацікавити: Як переробити планування інтер'єру та освіжити дизайн маленької квартири: фото з Іспанії

Заклад розташований у трьох окремих кімнатках, кожна з яких має свої особливості дизайну.



Найбільше відрізняються кольори дизайну окремих кімнат / Фото Archdaily

"Серце" ресторану з чорним декором та відкритою стіною розташоване на кухні, яка зустрічає гостей в самісінькому центрі.



Проходи між залами тут білого кольору / Фото Archdaily

Друга і найбільша кімната ресторану – це все, що стосується бару та вина. Простір складається з відкритої цегляної конструкції з 7-метровою мармуровою конструкцією посередині і великою винною стіною в 500 пляшок.



Вино продають відвідувачам / Фото Archdaily

Третя і найменша зала знову має чорний колір стін, що на думку дизайнерів є ідеальною обстановкою для романтичного вечора.

Читайте також: Приклад класичного чорно-білого мінімалізму в інтер'єрі з Канади – фото



Ця зала передбачена для романтичних побачень / Фото: Archdaily

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням