Облаштування дитячої кімнати для хлопчика та дівчинки: як правильно поділити кімнату

Ідеально, коли в домі є окремі дитячі кімнати для дівчинки та хлопчика. Проте не всі будинки передбачають відповідне планування. Якщо дитяча кімната в домі одна, а дітей двоє, які при цьому ще й різностатеві – треба ділити кімнату.

На дитячу кімнату покладено багато функцій. Це місце, де діти сплять, зберігають свої речі, роблять уроки і просто проводять вільний час. Не секрет, що в дівчат та хлопчиків виникатимуть конфлікти, якщо їхній житловий простір буде спільним.

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Варіанти поділу кімнати

Гіпсокартон



Важливо, щоб перегородки не забирали багато простору / фото: Ідеї декору

Перегородка з гіпсокартону буде найоптимальнішим варіантом, якщо кімната велика. При грамотному плануванні вільний простір не постраждає, а діти перестануть сваритись.

Розташовувати перегородку треба перпендикулярно до однієї із стін. Також можна зробити стінку, яка лише зонує простір, але не розділяє кімнату повністю. Тоді діти отримають певну приватність, але кімнати залигаються єдиним простором.

Стелаж

Як і в попередньому випадку, стелажі встановлюються лише якщо простір дозволяє. Перевага цього способу – він легко демонтується. Тож коли діти підростуть, можна спокійно змінити планування кімнати всього за кілька годин.

Ширма

За допомогою ширми, можна дуже легко забезпечити особистий простір для дітей. Одним порухом руки ви легко створюєте спільний гральний простір або затуляєте штори та розділяєте дітей, якщо вони так забажають. До того ж оригінальний дизайн штор може стати прекрасним доповненням до дизайну кімнати.

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Створення рівнів



Спальні місця можна облаштувати на верхніх ярусах / фото: Homediz

Ідеально підходить для маленьких кімнат. Устаткування подіумів не тільки стане засобом зонування дитячої кімнати для хлопчика і дівчинки, а й додатковим місцем для зберігання речей. Таким способом можна легко зробити нішу для ліжка окремо дівчинці та хлопчику.

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