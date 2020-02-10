Дизайн дитячої кімнати 2020: поради від дизайнера – фото

Дизайн інтер'єру кімнати для дітей повинен обов'язково враховувати їхні захоплення. Адже стандартні тематичні шпалери з Міккі Маусом чи Томом і Джеррі сподобаються далеко не усім дітям. Найважливіше, щоб кімната відповідала потребам дитини та була тематично згуртованою. Які тренди в облаштуванні дитячих кімнат будуть актуальні у 2020 році – читайте в матеріалі.

Поради від Ґабріели Джил опублікувало видання The Indian Express.

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Дизайнерські поради для оформлення дитячої кімнати у 2020 році

Теплі кольори та яскраві акценти



Можна почати з акцентів / фото: Мебельщик

Для дитячих кімнат досі буде правильним рішенням вибирати барвисті інтер’єри. Відтінки, такі як темно-червоний, канарковий жовтий та мандариновий помаранчевий, будуть топовими в цьому році.

Також зверніть увагу на персикові корали та коричневий теракотовий колір. Якщо ви не готові перефарбовувати усю кімнату, то почніть з чохлів-подушок, штор або невеликих декоративних світильників.

Довговічні матеріали

Сучасне суспільство живе за принципом збереження екології. Саме тому, модним у цьому році буде використання перероблених або природних матеріалів. Серед найпопулярніших буде бамбук, ліана, ротанг, мішковина та інше. В декорі хітом 2020 року будуть бамбукові кошики, ротангові килими та стільці і навіть оббивка.

"Природний" декор



Дитину повинні оточувати природні нетоксичні матеріали / фото: Budmaster

На думку дизайнерки, гілочки, галька, колоди, сухоцвіти, пір'я, соснові шишки, тощо, створюватимуть шикарний декор в інтер'єрі цього року.

До того ж, такі екологічні рішення в дизайні дадуть дитині розуміння турботи про навколишнє середовище.

Стіна-дошка

Діти часто малюють на стінах, тим самим псують інтер'єр. У зв'язку з цим, популярності набирає рішення встановлення стіни, на якій діти зможуть малювати. Найбільшою перевагою є можливість витерти результати художніх спроб дитини.

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Зелений куток



Вазони – дадуть більше чистого повітря в кімнату / фото: Build portal

У 2020 році кімнатні рослини стануть позитивним трендом в інтер'єрі дитячих кімнат. Дизайнерка рекомендує купити алое веру, англійський плющ чи червону драцену. Проте не забудьте переконатись, що ваша дитина не має алергічної реакції на жодну з перелічених рослин.

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