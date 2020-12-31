Дизайн двору – з чого варто почати та які існують нюанси

У вас може бути неймовірно красивий дизайн будинку, але недоглянутий двір може зіпсувати все враження про господарів. Звісно подвір’я не створюється за один рік, але за кілька сезонів перед будинком може постати справжній парк. Як облаштувати дизайн двору та з чого варто почати – читайте в нашому матеріалі.

Яка б територія не була виділена під подвір’я, але окультурення 10 чи 30 соток займатиме певний час. Саме тому варто продумати весь план подвір’я перед тим як починати будь-які роботи.

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Як облаштувати дизайн двору

Прибирання



Боротись з шкідниками доведеться по кілька разів на рік / фото: Зелена садиба

Позбавтеся від будівельного сміття чи звичайного сміття. Не варто жаліти старого сараю чи розваленого туалету, якщо схожі споруди, звичайно, не є частиною вашого плану.

Боротьба з бур’яном



Не у всіх ділянки абсолютно рівні / фото: Жіночий світ

Варто повикорчувати багатолітні бур’яни, дикі кущі, зрізати старі та непотрібні вам дерева;

Рельєф

Наступним кроком буде вирівнювання ділянки, або, якщо вона похила, треба організувати на ній кілька рівнів за допомогою сходів і вимощених майданчиків;

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Висадка рослин



Висаджувати рослини можна по-різному / фото: Жіночий світ

Посадити рослини, які вже в перший сезон зроблять ваш двір красивим і живим. Також не забувайте про дерева, які стануть важливими "гравцями на полі" вже з часом.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням