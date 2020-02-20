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Кухня в фіолетових тонах: особливості та варіанти поєднання кольорів – фото

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Кухня в фіолетових тонах підходить не всім / Мир вокруг кухни

Класичні кухонні кольори багатьом вже давно "приїлись", тому незвичні поєднання кольорів поступово набирають популярності. З числа "непересічних" точно будуть усі відтінки фіолетового. Які особливості оформлення кухні в фіолетовому кольорі та з якими відтінками його варто поєднувати – читайте в нашому матеріалі.

Для того щоб колір меблів та стін не набридав, доведеться постаратися, адже композицію з фіолетовими відтінками скласти не так вже й просто.

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Які особливості фіолетового кольору існують

Фіолетовий – це поєднання червоного та синього. Від того який колір домінує, створюється різниця між відтінками фіолетового.

Популярні відтінки фіолетового:

  • бузковий;
  • ліловий;
  • пурпурний;
  • аметист;
  • баклажан;
  • фіалковий;
  • лавандовий.

Варіанти поєднання фіолетового кольору

Білий


Цей варіант є найпопулярнішим / фото: Homediz

Напевно найпопулярніше поєднання. Використовується в сучасній кухні, як правило, в стилі хай-тек. Біло-бузковий дизайн виглядає досить акуратно та заспокійливо. Поєднання можна робити як на стінах, так і в меблях або обробці фартуха чи стільниці.

Сірий


Останнім часом таке поєднання використовують і в модерному стилі / фото:Trizio

З цим відтінком кухня найкраще виглядатиме у стилі прованс, кантрі та класичному. Часто з таким поєднанням кольорів, вибирають шпалери в м’яких нейтральних тонах з відтінком металік. Вони допоможуть зробити інтер’єр трохи холоднішим.

Чорний


З чорним кольором важливо не переборщити / фото: Homediz

Не забувайте, що чорний колір має здатність створювати ілюзію меншого простору. Тож найкращим рішенням буде використовувати його у великих кухнях. Дизайнери радять використовувати меблі з глянцевим покриттям, що допоможе трохи зменшити такий вплив чорного.

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Жовтий


Бажано підбирати світло-жовті тони / фото: Blizko

Лимонні та сонячні відтінки безсумнівно додадуть фіолетовому кольору тепліших настроїв. Таке поєднання варто використовувати для кухонь без природного освітлення.

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Кухня Ремонт Ідеї для дому Декор і дім
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