Кухня в фіолетових тонах: особливості та варіанти поєднання кольорів – фото
Класичні кухонні кольори багатьом вже давно "приїлись", тому незвичні поєднання кольорів поступово набирають популярності. З числа "непересічних" точно будуть усі відтінки фіолетового. Які особливості оформлення кухні в фіолетовому кольорі та з якими відтінками його варто поєднувати – читайте в нашому матеріалі.
Для того щоб колір меблів та стін не набридав, доведеться постаратися, адже композицію з фіолетовими відтінками скласти не так вже й просто.
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Які особливості фіолетового кольору існують
Фіолетовий – це поєднання червоного та синього. Від того який колір домінує, створюється різниця між відтінками фіолетового.
Популярні відтінки фіолетового:
- бузковий;
- ліловий;
- пурпурний;
- аметист;
- баклажан;
- фіалковий;
- лавандовий.
Варіанти поєднання фіолетового кольору
Білий
Цей варіант є найпопулярнішим / фото: Homediz
Напевно найпопулярніше поєднання. Використовується в сучасній кухні, як правило, в стилі хай-тек. Біло-бузковий дизайн виглядає досить акуратно та заспокійливо. Поєднання можна робити як на стінах, так і в меблях або обробці фартуха чи стільниці.
Сірий
Останнім часом таке поєднання використовують і в модерному стилі / фото:Trizio
З цим відтінком кухня найкраще виглядатиме у стилі прованс, кантрі та класичному. Часто з таким поєднанням кольорів, вибирають шпалери в м’яких нейтральних тонах з відтінком металік. Вони допоможуть зробити інтер’єр трохи холоднішим.
Чорний
З чорним кольором важливо не переборщити / фото: Homediz
Не забувайте, що чорний колір має здатність створювати ілюзію меншого простору. Тож найкращим рішенням буде використовувати його у великих кухнях. Дизайнери радять використовувати меблі з глянцевим покриттям, що допоможе трохи зменшити такий вплив чорного.
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Жовтий
Бажано підбирати світло-жовті тони / фото: Blizko
Лимонні та сонячні відтінки безсумнівно додадуть фіолетовому кольору тепліших настроїв. Таке поєднання варто використовувати для кухонь без природного освітлення.
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