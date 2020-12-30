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Дизайн гаража для Cybertruck: фото футуристичної будівлі

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Гараж вже має прихильників / Lars Buro

Дизайнерська компанія Lars Büro презентувала проєкт гаража для нової автівки Ілона Маска. Приміщення матиме 167 квадратних метрів.

Про розробку незвичного дизайну гаража розповіли в пресслужбі компанії.

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Нещодавно Ілон Маск представив концепт футуристичного авто Cybertruck, виробництво якого розпочнеться у 2021 році.


Житлова зона розташована на другому поверсі / фото: Larsburo

Дизайнери з усього світу вирішили створити дизайн гаража для такого авто. Саме тому у Lars Büro запропонували своє бачення домівки для новоствореної машини.


Гараж передбачений на дві автівки / фото: Larsburo

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Це високотехнологічний гараж або навіть заміський будинок. У ньому дизайнери передбачили житлову зону.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ремонт Архітектура
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