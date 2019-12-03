Інтер’єр кімнати в гуртожитку – який варіант дизайну вибрати та що взяти до уваги

Часто в українських студентських гуртожитках ремонту не було з моменту побудови. Маленький простір із зайвими меблями, які ще й виносити заборонено, роблять кімнати незручними для життя. Як змінити своє житло та легально освіжити дизайн – в нашому матеріалі.

Кімната в гуртожитку поєднює у собі передпокій, вітальню, спальню та інколи навіть кухню. За таких умов треба не забувати про багатофункціональність буквально всього у вашій кімнаті.

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Як змінити дизайн в кімнаті гуртожитка

Мінімалізм



Диван повинен бути розкладним / фото: Develop

Враховуючи невелике приміщення та фінансові обмеження мешканців гуртожитку, не використовувати цей стиль буде справжньою помилкою. Відмовтесь від зайвих предметів інтер’єру (наскільки це можливо), а те від чого позбутись неможливо – перетворіть на багатофункціональні предмети.

Стіни

Популярним варіантом у студентських гуртожитках є шпалери. Проте, замість пошарпаних сірих або коричневих можна використати сучасні фотошпалери. Панорама нічного міста або пляж на островах візуально розширять вашу кімнату.

Якщо захочете пофарбувати кімнату, то слід вибирати світлі пастельні тони. Темні лише звужуватимуть і без того невеликий простір.

Також варто прикрашати стіни постерами, картинами чи стікерами. Це допоможе позбутися в’язничного відчуття.

Світло



Гірлянди стають особливо актуальними в період новорічних свят / фото: Конкурент

Важливою складовою, яка сильно вплине на зовнішній вигляд кімнати, є ефект світла. Гірлянди, світлодіодні стрічки, підвісні ліхтарики, лампи та різні світильники незвичної форми здатні перевтілити простір.

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Дрібниці

Вазони, свічники, фотографії, креативні полички, незвичні світильники та предмети на стінах. Це все лише підкреслюватиме оригінальність студентського житла. Проте не перестарайтесь, адже забагато дрібниць просто зруйнують функціональність простору.

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