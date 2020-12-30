Інтер’єр коридору: особливості дизайну та варіанти обробки

Найбільшою проблемою в оформлені інтер’єру коридору є раціональне використання простору. Комусь більше припаде до душі мінімалізм, а для когось дрібнички відіграють ключову роль в створенні домашнього затишку. Які є особливості в дизайні коридору та варіанти обробки стін – читайте в нашому матеріалі.

Загалом для дизайну коридору будуть доречними практично усі напрями. Візьміть курс на модерн, Прованс, кантрі, класику чи лофт – усі варіанти гармонійно впишуться.

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Особливості оформлення коридору

Зонування



Коридор повинен бути окремою кімнатою / фото: NB

Дизайнери радять подбати про зонування передпокою, якщо кімната об’єднана з основною частиною будинку. Зонування може відбуватись світлом, вазонами або предметами декору.

Меблі

Основним елементом планування є меблі. Їх варто вибирати з урахуванням розмірів кімнати та вибирати відповідну висоту і ширину для стільців, або дивану. Також не забувайте, що в коридорі меблі повинні не лише виглядати красиво, але й бути максимально практичними.

Варіанти обробки стін в коридорі

Громіздкі меблі лише захаращуватимуть прохід / фото: 5Dom

Найкращим матеріалом для обробки стін в інтер’єрі коридору дизайнери вважають шпалери. Проте, звісно, ми розглянемо й інші оптимальні варіанти

Вінілові шпалери

Цей матеріал добре підходить для прохідних кімнат, особливо якщо в домі є діти. Їхньою перевагою є зносостійкість та водонепроникність, що дозволяє їх чистити від бруду.

Рідкі шпалери

Такий варіант найкраще підходить для стін з нестандартною формою та різноманітними вигинами.

Декоративний тиньк



Досить популярним останнім часом є стиль лофт / фото: 5Dom

Через рельєфність такого тиньку, широкий вибір кольорів та текстур декоративні тиньки набирають популярності.

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Фарба

Фарбування є найпростішим варіантом, адже для виконання цієї роботи не треба мати багато досвіду чи особливих вмінь. Також таке покриття завжди є можливість легко оновити.

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