Дизайн кабінету вдома – про що не можна забувати та які стилі будуть доречними

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Кабінет вдома є важливим для ділових людей / АРТ шпалери

Маленький затишний кабінет вдома необхідний для представників багатьох професій, а також учнів та студентів. Як облаштувати дизайн так, щоб працювати в ньому було комфортно – читайте в нашому матеріалі.

Облаштувати власний кабінет дуже легко. Для цього можна відгородити місце від власної спальні, використати лоджію або навіть кімнатку під сходами.

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То кому саме потрібен кабінет вдома?

  • бізнесменові;
  • працівникам інтелектуальної праці;
  • людям, які надають послуги вдома;
  • школяреві;
  • студентові.

Стилі та напрями для кабінету

Класика


Якщо ваш будинок в класичному стилі, то кабінет теж варто зробити класичним / фото: Katy Furniture

Ділове приміщення в приватному будинку можна оформити під класичний стиль або вибрати один з більш сучасних способів організації простору. При облаштуванні класики в кабінеті треба не забувати:

  • стримані кольори;
  • старовинні меблі;
  • велику кількість натуральних матеріалів;
  • предмети інтер'єру минулих епох (свічники, канделябри, чорно-білі фото, солідні книги).

Мінімалістичні стилі


Прозорий стіл вдало впишеться в загальний дизайн кабінету / фото: 12 мільйонів фото

Сучасні стилі активно проникають в дизайни кабінетів. Дизайн в інтерпретації ар-деко, еклектики, виглядають досить стильно, свіжо, по-діловому.

  • поєднанні світлих однотонних стін/стелі і темної підлоги;
  • вбудовані меблі;
  • точковому освітленні;
  • вмілий підбор декору.

При облаштуванні кабінету в сучасних стилях не забувайте, що зайві громіздкі предмети будуть недоречні. Краще відмовитися від натяжної стелі, дерев'яних панелей, паркету.

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Офісне крісло можна замінити елегантним стільчиком, комп'ютер – ноутбуком. Люстра також не потрібна – використовуйте освітлення LED-стрічками.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ремонт Ідеї для дому Дизайн Ідеї для інтер'єру
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26 листопада
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