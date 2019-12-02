Дизайн кабінету вдома – про що не можна забувати та які стилі будуть доречними
Маленький затишний кабінет вдома необхідний для представників багатьох професій, а також учнів та студентів. Як облаштувати дизайн так, щоб працювати в ньому було комфортно – читайте в нашому матеріалі.
Облаштувати власний кабінет дуже легко. Для цього можна відгородити місце від власної спальні, використати лоджію або навіть кімнатку під сходами.
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То кому саме потрібен кабінет вдома?
- бізнесменові;
- працівникам інтелектуальної праці;
- людям, які надають послуги вдома;
- школяреві;
- студентові.
Стилі та напрями для кабінету
Класика
Якщо ваш будинок в класичному стилі, то кабінет теж варто зробити класичним / фото: Katy Furniture
Ділове приміщення в приватному будинку можна оформити під класичний стиль або вибрати один з більш сучасних способів організації простору. При облаштуванні класики в кабінеті треба не забувати:
- стримані кольори;
- старовинні меблі;
- велику кількість натуральних матеріалів;
- предмети інтер'єру минулих епох (свічники, канделябри, чорно-білі фото, солідні книги).
Мінімалістичні стилі
Прозорий стіл вдало впишеться в загальний дизайн кабінету / фото: 12 мільйонів фото
Сучасні стилі активно проникають в дизайни кабінетів. Дизайн в інтерпретації ар-деко, еклектики, виглядають досить стильно, свіжо, по-діловому.
- поєднанні світлих однотонних стін/стелі і темної підлоги;
- вбудовані меблі;
- точковому освітленні;
- вмілий підбор декору.
При облаштуванні кабінету в сучасних стилях не забувайте, що зайві громіздкі предмети будуть недоречні. Краще відмовитися від натяжної стелі, дерев'яних панелей, паркету.
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Офісне крісло можна замінити елегантним стільчиком, комп'ютер – ноутбуком. Люстра також не потрібна – використовуйте освітлення LED-стрічками.
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням