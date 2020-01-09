Дизайн кімнати для дівчинки-підлітка: який стиль вибрати та які є особливості

Рано чи пізно настає момент коли ваша дитина стає старшою. Саме в таких випадках пора позбуватися тієї великої кількості іграшок, рожевих шпалер. Елементи декору, які були актуальні для маленької дівчинки – перестають тішити дорослу доньку. Який стиль вибрати для дизайну кімнати дівчинки-підлітка та які існують особливості – читайте в нашому матеріалі.

У підлітковому віці дівчата вже мають власне уявлення про облаштування кімнати, а тому тут варто прислуховуватись до думки молодої господині.

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Особливості оформлення кімнати для дівчинки-підлітка

Кімната дівчинки у підлітковому віці повинна служити для кількох цілей:

відпочинок;

навчання;

захоплення;

прийом гостей.

Варіанти дизайну кімнати для дівчинки-підлітка

Сучасний стиль



Кольори підбирати варто за порадою самої господині / фото: Lifechaker

Варто забути про концепцію "замку принцеси" та облаштовувати простір юної леді практичними речами.

Лаконічний, комфортний та функціональний. Сучасний стиль може бути ідеальним вибором для активної дівчини з безліччю захоплень. Дизайн передбачає невелику кількість декоративних елементів, проте багато меблів незвичайної форми, раціональну організацію простору, плавність ліній, а також практичність.

Прованс



Прованс підійде не усім / фото: Комфортория

Цей стиль прийшов до нас із Франції. Пастельні відтінки в кольорі кімнати та використання натуральних матеріалів в дизайні спальні точно сподобається сентиментальним дівчатам.

Використовуються також вибілені меблі з ефектом старіння, та перевага квіткових мотивів у дизайні стін.

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Поп-арт



Варіантів оформлення кімнати в стилі поп-арт дуже багато / фото: Pinterest

У підлітковому віці більшість дівчат вже чули про Енді Уорхола та створений ним поп-арт. Оформлення кімнати в такому стилі не обійдеться вам дорожче за модернізм чи мінімалізм.

Важливо розуміти що зовсім не обов’язково купувати дорогі меблі – ключовим елементом в інтер’єрі стане використання відповідного декору. Наприклад, любителька коміксів може придумати відповідні малюнки на стіні. Проте важливо дотримати баланс між яскравими і приглушеними деталями.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням