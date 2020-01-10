Дизайн кімнати для хлопчика-підлітка: який стиль вибрати та які є особливості

В старшому віці хлопців перестають цікавити іграшки – з’являються нові захоплення та хобі. Саме тому кімната хлопця-підлітка повинна відповідати його уявленням про комфортний та зручний простір. Який дизайн інтер’єру кімнати варто вибрати та які їхні особливості – в нашому матеріалі.

Хлопці у віці від 12 років вже не так масово фанатіють від космосу та автомобілів. Саме час підібрати щось інше.

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Особливості оформлення кімнати для хлопчика-підлітка

Кімната хлопця у підлітковому віці відіграє одразу кілька ролей:

відпочинок;

навчання;

захоплення;

прийом гостей.

Варіанти дизайну кімнати для хлопчика-підлітка

Сучасний стиль



Мала кількість декору буде ознакою сучасного стилю / фото: BR interiors

Мінімалізм разом з багатофункціональністю стануть двома найважливішими чинниками від яких треба відштовхуватись при оформленні кімнати в сучасному стилі.

Дизайн в цьому стилі ідеально підійде для підлітків як у 12-річному віці, так і у 17-18 років.

Лофт



Варіантів облаштування лофту є дуже багато / фото: Pinterest

Облаштування горища у кімнаті для сина може йому сподобатись. Індустріальний стиль, який прийшов до України із США, стає дедалі популярнішим на теренах нашої держави.

"Голі" цегляні стіни, грубий бетон та навіть спеціальний асфальт на підлозі – це все про лофт. Такий стиль найбільше подобається хлопцям у старшому віці.

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Рок



Кімнату можна оформити під хобі сина / фото: Foto-room

Одним з найпопулярніших стилей музики серед підлітків є саме рок. Якщо ваш син теж фанат року, то кімната в рок-стилі стане справжнім подарунком для нього.

В цьому випадку на стінах використовують великі плакати або фотошпалери. У ролі декору сміливо можна застосовувати колаж із старих платівок. Також подбайте про "правильне" освітлення, яке теж повинно нагадувати освітлення рок-сцени.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням