Дизайн передпокою 2020 – модні варіанти та актуальні тенденції

Найчастіше передпокою приділяють мало уваги. Але це саме те приміщення, яке дозволяє скласти перше враження про квартиру для гостей. Також саме сюди ви першочергово повертаєтесь з роботи чи навчання. Як оформити передпокій стильно – читайте в нашому матеріалі.

Вже не перший рік класичний стиль втрачає свою популярність, натомість на перший план виходять більш мінімалістичні стилі.

Ідеї для кухні: Дизайн кухні 2020 – стильні поєднання кольорів та матеріалів: фото

Найпопулярніші варіанти оформлення дизайну передпокою в 2020 році

Лофт



Індустріальні мотиви в передпокої є популярними / фото: Уют в доме

Так, всім відомий лофт можна використовувати і в передпокої. Що варто знати:

гола цегла на стінах – можна залишити первинну або ж встановити панель з відповідним покриттям;

має бути видно дроти та розетки;

стильним доповненням буде світильник, схожий на проєктор;

кольори, які найкраще підходять: чорний, сірий, коричневий, білий колір;

використовуйте натуральні матеріали – без пластику для меблів або світильників. Оберіть конструкції з металу або дерева.

Хай-тек

Сьогодні глянцеві поверхні додають стилю всім кімнатам / фото: Интерьер

Цей стиль прийшов разом з розвитком технологій і стає все більш популярним

головні кольори – чорний, білий, сірий. Можуть бути яскраві акценти (наприклад, червоного чи зеленого кольору);

матеріали – метал, пластик, скло. Важливо, щоб покриття сяяли;

в ролі декору можна використовувати постери, світильники.

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Скандинавський стиль



Білі поверхні та багато світла – ознаки стилю суворих скандинавів / фото: Обустрой дом

Ще один мінімалістичний стиль для прихильників Хюгге. Не забувайте про:

світлі тони в обробці коридору. Це може бути світло-сірий, білий або легкий блакитний відтінок;

серед елементів декору ідеально підійдуть кімнатні рослини або постери чи картини пейзажів Півночі;

світло. Якщо в передпокої немає вікна, подбайте про додаткову підсвітку, яка нагадуватиме про природне освітлення.

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