Дизайн передпокою 2020 – модні варіанти та актуальні тенденції
Найчастіше передпокою приділяють мало уваги. Але це саме те приміщення, яке дозволяє скласти перше враження про квартиру для гостей. Також саме сюди ви першочергово повертаєтесь з роботи чи навчання. Як оформити передпокій стильно – читайте в нашому матеріалі.
Вже не перший рік класичний стиль втрачає свою популярність, натомість на перший план виходять більш мінімалістичні стилі.
Ідеї для кухні: Дизайн кухні 2020 – стильні поєднання кольорів та матеріалів: фото
Найпопулярніші варіанти оформлення дизайну передпокою в 2020 році
Лофт
Індустріальні мотиви в передпокої є популярними / фото: Уют в доме
Так, всім відомий лофт можна використовувати і в передпокої. Що варто знати:
- гола цегла на стінах – можна залишити первинну або ж встановити панель з відповідним покриттям;
- має бути видно дроти та розетки;
- стильним доповненням буде світильник, схожий на проєктор;
- кольори, які найкраще підходять: чорний, сірий, коричневий, білий колір;
- використовуйте натуральні матеріали – без пластику для меблів або світильників. Оберіть конструкції з металу або дерева.
Хай-тек
Сьогодні глянцеві поверхні додають стилю всім кімнатам / фото: Интерьер
Цей стиль прийшов разом з розвитком технологій і стає все більш популярним
- головні кольори – чорний, білий, сірий. Можуть бути яскраві акценти (наприклад, червоного чи зеленого кольору);
- матеріали – метал, пластик, скло. Важливо, щоб покриття сяяли;
- в ролі декору можна використовувати постери, світильники.
Читайте також: Вітальня в скандинавському стилі: особливості та поради щодо оформлення
Скандинавський стиль
Білі поверхні та багато світла – ознаки стилю суворих скандинавів / фото: Обустрой дом
Ще один мінімалістичний стиль для прихильників Хюгге. Не забувайте про:
- світлі тони в обробці коридору. Це може бути світло-сірий, білий або легкий блакитний відтінок;
- серед елементів декору ідеально підійдуть кімнатні рослини або постери чи картини пейзажів Півночі;
- світло. Якщо в передпокої немає вікна, подбайте про додаткову підсвітку, яка нагадуватиме про природне освітлення.
А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням