Дизайн кухні 2020 – стильні поєднання кольорів та матеріалів: фото

Традиційно, ми проводимо багато часу на кухні. З часом усі кімнати зношуються, не обходить така доля і кухню. Тож щоб освіжити інтер’єр кімнати – пропонуємо кілька варіантів облаштування кухні.

Досвідчені дизайнери, після багатьох спроб поєднати різні кольори, дійшли до оптимальних рішень в інтер’єрі кухні. Нам лишається просто дослухатись до порад та почати закуповувати матеріали.

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Цікаві поєднання кольорів в дизайні кухні

Жовтий та чорний



Чорний та жовтий кольори завжди в моді / фото: IKEA

Якщо квартира оформлена в стилі мінімалізм, то хорошим варіантом поєднання кольорів буде лимонний жовтий та темні кольори.

Стіни варто зробити темними однотонними з жовтими елементами. Те саме стосується меблів. А от підлога в такому випадку має бути світлішою.

Паркетна дошка та полірований гарнітур



В такому стилі теж можна використовувати акцентні предмети / фото: Інтер’єр

Зазвичай на кухонних підлогах ставлять керамічну плитку. Але, якщо ви зважились поставити паркет, то є кілька нюансів. Кухонний гарнітур треба вибирати максимально темного відтінку. При цьому фасадна частина повинна бути обов’язково лакована.

Контраст деревини та лакованих поверхонь зробить кімнату стильною. Нижня частина гарнітура зазвичай на кілька тонів темніша за верхню, проте це не обов’язково.

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Яскравий штрих на білому полотні



Червоний холодильник привертає до себе увагу / фото: Pinterest

Ще одне нестандартне рішення – один предмет яскравого кольору посеред білого гарнітуру. Це може бути червоний холодильник, зелена мікрохвильова піч або фіолетова плита.

В такому випадку підлогу слід робити кольору дерева, а стелю білосніжною. Готово – приготуйтесь до запитань від гостей.

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