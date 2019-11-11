Кухня в сільському стилі: практичні поради щодо оформлення

Одним з найкомфортніших та найзатишніших варіантів оформлення кухні вважається сільський стиль. Відтворити сільський дух на вашій кухні допоможуть кілька порад.

Дерево, кераміка та багато дрібних елементів декору – це все про сільський стиль кухні.

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Сільський стиль кухні, що треба знати?

Камінь

Кухонний фартух з натурального каменю або його імітації прикрасить інтер'єр та вдало доповнить стиль.

Важливим елементом буде піч, стінки якої теж викладають з каменю. Піч не обов'язково повинна бути класична. В умовах міста непросто використовувати дрова при приготуванні їжі. Проте сільська піч, оздоблена каменем, – важливий елемент декору.

Дерево



Неотесане дерево є важливим елементом на сільській кухні / фото: RODA

Елементи дерева на сільській кухні присутні всюди. Стіни оздоблюються дерев'яною вагонкою чи плитами, на підлозі паркет або ламінат, на стелі балки з фальшивого дерева і так далі. Варіанти обмежені лише вашою уявою.

Головне не забувати, що на сільській кухні дерева багато не буває.

Декор



Дрібні елементи декору залежать від того, сільський стиль якої країни ви хочете імітувати / фото: Homepic

На сільських кухнях зазвичай багато простору. Якщо цей простір не заповнити, то в кухні не відчуватиметься затишок. Експерти радять заповнити його горщиками, мисками та іншими виробами з глини або фаянсу. Проте варто не переборщити, щоб кухня не нагадувала етнічний музей.

Ще одним важливим елементом декору можуть бути вишивані рушники та серветки. Ціна на такі вироби ручної роботи може неприємно вражати, проте вишиті тканини гармонійно доповнять простір на вашій кухні.

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Меблі



Накидки на крісла теж додадуть затишку кухні / фото: Homepic

Зіпсувати сільський дизайн вашої кухні зможуть пластикові чи поліровані металеві крісла або столи. Використовуйте меблі із натуральних матеріалів. Найкращим варіантом будуть дерев'яні або плетені з лози меблі.

Не забувайте, що в сільських кухнях на столі повинна бути скатертина, також можна купити накидки на крісла.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням