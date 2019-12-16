Дизайн кухні в червоному кольорі: які особливості та як не прогадати з відтінком – фото

Червона кухня до вподоби життєрадісним та активним людям. Проте завжди є шанс переборщити з яскравістю або кількістю червоних поверхонь – така кімната буде лише дратувати та дуже швидко набридне. Які особливості червоного інтер’єру та як не прогадати з відтінком – читайте у нашому матеріалі.

Червоний колір символізує радість та невичерпну енергію. Проте занадто яскравий відтінок провокуватиме агресію та втому.

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Правила для правильного оформлення червоної кухні

Стилі



Мінімалістичний стиль сьогодні популярний / фото: Taburetti

Ідеальним стилем для такої кухні буде мінімалізм або хай-тек. Чим стриманіший буде дизайн, тим глибшим і витонченішим виглядатиме червоний колір.

Для великих кухонь



Простора кімната стане затишнішою в червоних відтінках / фото: Homepic

Якщо ваша кухонна кімната маленька, то від надмірної кількості червоного варто відмовитись, адже він лише візуально звузить приміщення. Проте саме червоні кольори ідеально підійдуть для просторих кухонь.

Підлога, стеля, стіни, меблі

Не забувайте, що червоними повинні бути саме меблі кухні, але не стіни чи стеля. Також можна використовувати червоні вкраплення в плитку на підлозі, але стелю краще пофарбувати в білий. Стіни теж не можуть бути червоними, адже в такому випадку ви сильно перевантажите простір. Проте використання червоних штор і домашнього текстилю, а також сервізів, картин та інших декоративних деталей добре впишуться в загальний вигляд кімнати.

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Варіант для малих кухонь



Червоні стільці та холодильник тут є стильним доповненням до білої кухні / фото: Pinterest

Якщо ви все ж хочете червоний в дизайні, але ваша кухня менше ніж 25 квадратних метрів, то найкращим варіантом буде використання акцентів. Наприклад, червона обідня зона, нижній фурнітур або яскравий холодильник вдало доповнять кімнату.

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