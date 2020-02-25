Дизайн кухні-студії: переваги, недоліки та нюанси облаштування

Ледь не кожен мріє про велике помешкання, де б кімнат вистачало на усі потреби. Проте більшість мешканців міст живуть у тісних квартирах, та не мають змоги виділити простір на все необхідне. Саме це основна причина, чому кухні-студії сьогодні такі популярні. Які переваги та недоліки такого вибору, а також які існують нюанси – читайте в нашому матеріалі.

Найчастіше кухні-студії зустрічаються в хрущовках.

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Переваги облаштування кухні-студії



Кухонна та обідня зона в такому випадку може бути розділена / фото: Арт шпалери

кухня разом з вітальнею стають одним великим простором;

імовірність забути про їжу на плиті набагато нижча;

можливість влаштувати реаліті-шоу "Мастер-шеф".

Недоліки кухні-студії

поширення кухонних запахів на всю квартиру;

неможливість усамітнення на кухні чи у вітальні.

Нюанси облаштування кухні-студії

Кухня-студія в хрущовці

Логічним рішенням виглядає облаштування "відкритої" кухні в хрущовці. Проте, її облаштування вимагає знесення як мінімум однієї стіни. Дуже часто саме та стіна, яка заважає, є опорною і знесенню не підлягає. Тому, якщо у вас в планах знести будь-яку стіну в квартирі, завжди варто перевіряти чи вона не опорна.

Арки і колони



Арка допоможе зробити ремонт безпечним та легальним / фото: Roomester

Такі "прийоми" якраз допомагають у випадках, коли з тих чи інших причин, зносити стіну неможливо. Тоді найкращим варіантом буде неповне знесення перегородки. Для цього облаштовують широкі арки або колони.

Єдина умова – конструкції повинні бути справжніми, а не декоративними!

Зонування

Можна просто стикувати підлогове покриття кухні і вітальні за допомогою маскувальних порогів, а можна "підняти" кухню. Так, дизайнери рекомендують трохи підняти підлогу кухні, для вирішення проблеми зонування просторів.

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Кольори



У зоні відпочинку має бути темніше / фото: Remont

Зонування повинне відбуватись також і кольорами. Рекомендується робочі зони робити світлішими, а простір для відпочинку темнішим. Те саме стосується меблів та підлогового покриття.

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