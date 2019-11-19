Дизайн однокімнатної квартири з лоджією – варіанти оформлення

Часто власники квартир задумуються над об’єданням свого балкону з квартирою в єдиний простір. Які варіанти облаштування лоджії сьогодні популярні та про що слід пам’ятати – у нашому матеріалі.

Лоджія – це вбудоване в будівлю приміщення, що має бічні стіни і огороджувальну конструкцію з боку вулиці. Існують також лоджії-балкони.

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Варіанти використання лоджій

Формування єдиного простору



Лоджії добре підходять для маленьких кімнат / фото: Інтер’єр. ua

Найоптимальніший варіант використання приміщення з лоджією буде їхнє об’єднання в єдиний простір. В такому випадку підлога та стеля повинні бути з одного матеріалу та не гармоніювати із загальним дизайном кімнати. В лоджії можна залишити великі вікна, таким чином кімната стане світлішою.

Часткове приєднання лоджії



Тут лоджію умовно розділяє низька перегородка / фото: Mista.ua

У випадку часткового приєднання, між лоджією та кімнатою повинна бути стіна або перегородка, яка зонуватиме приміщення. Можна робити зонування лише символічним, застосувавши вазони у вигляді перегородки.

В такому варіанті допускаються різний інтер’єр в кімнаті та лоджії. А саме додаткове приміщення можна використати як особистий кабінет чи куток для навчання в дитячій кімнаті.

Об’єднання лоджії з кухнею



Популярне рішення для жителів однокімнатних квартир / фото: Mip-stroy

Якщо у квартирі занадто тісна кухня, але є балкон, то їхнє об’єднання є цілком логічним кроком. В такому випадку в лоджію переносять опалювальні прилади.

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Щоб лоджія гармонійно входила в простір кухні, варто пам’ятати про таке:

оформлення стін в єдиному стилі (фарбування в єдиний колір, поклейка однаковими шпалерами);

використання однакових меблів;

застосування конструкцій з гіпсокартону, що маскують отвір;

однакове підлогове покриття.

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