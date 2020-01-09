Дизайн маленької спальні: як використати простір з максимальною користю

Справжнім викликом для дизайнера є грамотне облаштування маленької спальні. Проте навіть крихітна кімната не буде перешкодою для облаштування справді стильної та комфортної спальні у вашому будинку. Що варто врахувати перед ремонтом та як використати обмежений простір з максимальною користю – читайте в нашому матеріалі.

Окрім відмови від зайвого декору та розміщення дзеркала на стіні, існує ще багато прийомів, які допоможуть грамотно облаштувати простір у маленькій спальній кімнаті.

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Прийоми для використання простору маленької спальні з максимальною користю

Розміщення ліжка

Сміливо розміщуйте ліжко узголів’ям до вікна, якщо це допоможе заощадити простір. Розгляньте варіант використання тумб і додаткових полиць за узголів’ям. Інколи це серйозно економить місце, адже можна обійтися без приліжкових тумб.

Акценти



Дрібний візерунок дає відчуття ширшої кімнати / фото: Decoratorium

Візуально розширити простір допоможе прийом з акцентованою стіною. Її можна пофарбувати в інший колір або використати шпалери з дрібним малюнком.

Декор

Не варто захаращувати маленьку спальню зайвим декором чи масивними меблями. Образ простору повинен бути максимально легким і повітряним.

Дзеркало



Дзеркало може бути різних розмірів / фото: Дім Мрій

Універсальний прийом для збільшення простору, який працює у всіх кімнатах – дзеркало. Проте в спальні його розміщення треба ретельно продумати. Зокрема великою помилкою буде розташування дзеркала навпроти ліжка.

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Колір



Занадто багато кольорів лише шкодитимуть / фото: Новый дом

Для дизайну маленької спальні слід вибирати світлі відтінки і не використовувати занадто великі візерунки (вони візуально зменшать кімнату). Найкращим варіантом буде взяти за основу 1-2 кольори та додати акцентні плями – декор або текстиль.

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