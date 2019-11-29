Облаштування маленької ванної – як використати простір з максимальною користю

На жаль, невелика кількість людей можуть похвалитися просторою ванною, де б помістились всі необхідні речі. Сьогодні питання облаштування багатофункціональних маленьких ванних кімнат не є проблемою. Як використати кожен сантиметр ванни з користю – читайте в матеріалі.

Класичним способом економії місця є відмова від ванни, проте в цьому питанні ніколи не буває одностайності. Хтось готовий змиритись з відсутністю ванни, а комусь лише душової кабіни замало.

Схоже: Стеля у ванній кімнаті: як не помилитися у виборі матеріалу – фото

Універсальні поради щодо економії місця в ванній кімнаті

Куди подіти пральну машинку



Можна не лишати простору навколо пральної машини взагалі / фото: Pinterest

Сучасна сантехніка дозволяє встановити пральну машинку під умивальник. Для цього, необхідно купити умивальник з бічним зливом замість класичного прямого. В такому випадку зливне коліно не буде заважати встановленню машинки під ним.

Проте, не забувайте, що стандартна пральна машина не поміститься під умивальником, тут знадобиться менша модель.

Освітлення у маленькій ванній кімнаті

Найкраще підійдуть світильники, які дають розсіяне світло та мають невеликі габарити.

Також варто підібрати світлу фарбу для стін та стелі – візуально здаватиметься ніби кімната більша.

Дрібниці у ванній



Ще один цікавий спосіб економії простору / фото: Pinterest

Рушники, халати, шампуні, косметика – речі, які традиційно займають багато місця. Куди їх подіти?

Підвісна поличка над раковиною або унітазом. Проте над раковиною часто висить дзеркало, а для встановлення полички над унітазом, треба мати ванну з високими стелями.

Якщо місце під умивальником не зайняте, не давайте йому пустувати – встановіть туди шафку, в якій поміститься весь арсенал флаконів з побутовою хімією, косметикою або інші дрібниці.

Такі шафки часто продаються вже разом з умивальником і виглядають дуже органічно.

До теми: Фіолетова ванна: як не порушити стиль та що не можна забувати

Місце під ванною. Якщо ви таки не наважились відмовитись від ванни, то варто використати простір, який пустує під нею. Під ванною можна встановити спеціальний екран з поличками для побутової хімії. Таким чином ви облагороджуєте зовнішній вигляд самої ванни і використовуєте місце навколо неї з користю.

Проте такий варіант не підійде сім’ям з малими дітьми. Небезпечні флакони можуть загрожувати їхньому здоров’ю та навіть життю.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням