Дизайн салатової кухні: з якими кольорами варто поєднувати – фото

Відтінки зеленого давно зарекомендували себе як найбільш заспокійливі тони. Особливо доречним салатовий буде на кухні, де сім'я традиційно проводить багато часу. З якими кольорами найкраще поєднувати салатовий – читайте в нашому матеріалі.

Найкращим способом розбавити салатовий колір буде використання акцентів (фартуха чи декору та навіть частини меблів) іншими кольорами.

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З якими кольорами поєднувати салатовий в інтер'єрі кухні

Білий



Білий фартух виглядає стильно у поєднанні із салатовими меблями / фото: Meb100

На білому фоні виглядатимуть безпрограшно абсолютно всі кольори. Винятком не стане і салатовий. В таке поєднання добре впишуться фрагменти із скла.

Чорний



З чорним кольором варто бути обережним / фото: DH

Не найпростіший мікс, але якщо зробити все зі смаком – в результаті можна отримати затишок азійської строгості. Не переборщуйте з чорним кольором, адже в такому випадку простір здаватиметься важким та похмурим.

Жовтий



Жовтий створює ефект присутності сонця / фото: Дім і сад

Кислинку у салатову кухню додадуть жовті предмети декору. В такий спосіб можна компенсувати відсутність сонячного світла, якщо кухня розташована з північного боку.

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Фіолетовий



Фіолетовий у поєднанні з салатовим виглядатимуть досить яскраво / фото: Gid Dizajn

Вкраплення ожини в салатову кухню дасть атмосферу літнього лісу. Обідня зона фіолетового кольору з хромованими деталями виглядатиме особливо стильно.

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