Дизайн ванної кімнати 2020: які види інтер`єру будуть популярні в наступному році

Хоч і непомітно, але у ванній ми проводимо багато часу. Саме тому варто прискіпливо продумувати дизайн найвологішої кімнати в будинку. Які стилі будуть популярні у 2020 році та які їхні особливості – у нашому матеріалі.

Стандартні ванні кімнати "як у всіх" вже давно не є найдешевшим варіантом. То який стиль вибрати, щоб не витратити увесь статок та бути в тренді?

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Модні варіанти дизайну ванної кімнати у 2020 році

Мінімалізм



Підлога зазвичай темніших відтінків / фото: Design Homes

Безумовним трендом ось уже кілька років залишається мінімалізм. Минуло багато часу відтоді, коли на першому місці була класика. Сьогодні в моді простота і лаконічність. Мінімалізм в поєднанні з сучасними технологіями є функціональним та максимально комфортним.

Експерти радять вибирати красиві природні відтінки. Ідеально підійдуть: білий, маслянистий, пісочний, сірий та чорний кольори. Саме такі відтінки гармоніюватимуть в інтер`єрі, адже мінімалізм імітує натуральні поверхні.

Скандинавський стиль



Чорно-білий варіант завжди виглядає стильно / фото: Design Homes

В наступному році популярним, безсумнівно, буде саме скандинавський дизайн. Тут теж присутня простота та відсутність зайвих елементів. В цьому стилі часто використовують деревину, камінь, кераміку, мідь та латунь. Не забувайте, що в такій ванній повинно бути багато природного світла. Тож такий варіант ідеально підійде для кімнати з вікном.

Колірна гама не вирізняється різноманітністю. Головні кольори – білий та сірий. Загалом підходять усі світлі відтінки. Останнім часом популярні чорно-білі варіанти дизайну.

Лофт



Цегла може бути декоративною / фото: Dekodiz

Найбільш експериментальний варіант. Лофт вже давно популярний в основних кімнатах будинку, але в 2020 році він стане трендом і для ванних. Тут все дуже просто – ваша кімната повинна нагадувати горище. Тому неприкриті балки, голий бетон на стінах та необроблені проводи – це все ознаки лофту.

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Кольори тут кардинально протилежні скандинавському стилю. Чорний колір та темні відтінки стануть найкращим варіантом для лофту.

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