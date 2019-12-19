Поєднання кольорів для дизайну вітальні – фото

Мінімалізм, класика, модерн – не важливо який дизайн ви збираєтесь обрати для своєї вітальні, адже ключовою деталлю в будь-якому інтер’єрі є колір. Саме відтінок вашої кімнати впливатиме на якість відпочинку після важкого дня. Пропонуємо вашій увазі стильні дизайнерські поєднання кольорів для вітальні.

Улюблений колір визначити не важко, але не завжди поєднання кількох відтінків виглядає саме так, як ви уявляєте.

Вас зацікавить: Інтер’єр вітальні з еркером: плюси, мінуси та способи ефективного використання простору

Ідеї поєднання кольорів для вітальні

Чорний-білий з вкрапленнями жовтого



Таке поєднання добре підходить і для кухні / фото: Термес

Поєднання, яке підійде для будь-якого інтер’єру – класичний мікс білого і чорного та контрастного жовтого (меблі та аксесуари), який вносить тепле сонячне пожвавлення.



Такий інтер’єр має елегантний характер і залишається "активним", попри використані у ньому абсолютно нейтральні кольори. Максимальна контрастність кольорів сповнює вітальню життям, надихає та освіжає. Жовті акценти лише додають бажання провести більше часу в кімнаті.

Білий та фіолетовий



Білий та фіолетовий разом утворюють цікавий мікс / фото: DLS

Ця кольорова гама добре підходить для сучасних кімнат. Фіолетовий у поєднанні із звичайним білим творить шляхетні та оригінальні інтер’єри. Підібрані аксесуари, та м’які меблі, витримані у тонах композиції, створюють вишуканий і привабливий простір.

Схоже: Вітальня в класичному стилі: освітлення, меблі, кольори та поради щодо оформлення

Червоний та бежевий



Занадто яскравий червоний лише дратуватиме / фото: Sniezka

Червоний колір "підвищить" температуру в кімнаті та постійно стимулюватиме до дії. Однак занадто багато червоного в дизайні викликає роздратування і втому. Проте це не означає, що цей колір не варто навіть розглядати, краще використати його в поєднанні з іншим відтінком. Найкраще підійде світлий і нейтральний бежевий.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням