Дизайн зали: планування, зонування та кольори в інтер’єрі
Зал – найчастіше головна кімната в будинку, яка виконує функції вітальні. Хоча облаштування зали часто обходиться дорожче ніж звичайної вітальні – результат вам точно буде до вподоби. Принаймні якщо облаштувати простір грамотно. Як правильно зробити планування, зонування та який колір вибрати для інтер’єру зали – читайте в нашому матеріалі.
Не сумнівайтесь – якщо дотриматись простих правил в оформленні, то витрачені час та гроші себе виправдають цілком.
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Планування залу
Зал можна поєднати із спальнею / фото: Add restaurant
- якщо кімната має форму квадрата, то меблі розставляють так, щоб сконцентрувати їх біля протилежних однієї до іншої стін.
- якщо кімната маленька, то диван найкраще буде поставити біля вікна або ж встановити кутовий.
- у великій залі ядро з меблів (диван, журнальний столик, крісла) ставлять в центр кімнати.
- не варто розставляти крісла по краях кімнати
Зонування зали
Дизайн зали не повинен відповідати одному стилю / фото: Add restaurant
Меблі у вигляді перегородок. Найкраще підходить диван, барна стійка чи стелаж з книгами.
Підлога та стіни. Добре зонують приміщення різні кольори чи, наприклад, підлогове покриття.
Тканини. Найпростішим способом зонування простору є застосування ширм чи штор. Перевагою цього виду також є його простий монтаж чи демонтаж.
Арки. Поділити зал на різні простори можна і за допомогою "порталу" у вигляді декоративної арки.
Світло. В такому випадку в деяких зонах можна сміливо приглушувати світло або навпаки насичувати освітленням.
Колірна гама
Можна поекспериментувати з кольорами / фото: Add restaurant
При виборі кольорів треба врахувати кілька важливих факторів: розмір кімнати, ступінь освітлення та розташування вікон.
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В невеличких залах варто обмежитись світлими відтінками, те саме стосується кімнат без природного освітлення. Якщо зала величезна та ще й з великою кількістю вікон, то можете спокійно застосовувати холодні кольори.
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