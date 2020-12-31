Дизайн зали: планування, зонування та кольори в інтер’єрі

Зал – найчастіше головна кімната в будинку, яка виконує функції вітальні. Хоча облаштування зали часто обходиться дорожче ніж звичайної вітальні – результат вам точно буде до вподоби. Принаймні якщо облаштувати простір грамотно. Як правильно зробити планування, зонування та який колір вибрати для інтер’єру зали – читайте в нашому матеріалі.

Не сумнівайтесь – якщо дотриматись простих правил в оформленні, то витрачені час та гроші себе виправдають цілком.

Схоже: Інтер’єр вітальні в стилі кантрі: особливості та що варто врахувати

Планування залу



Зал можна поєднати із спальнею / фото: Add restaurant

якщо кімната має форму квадрата, то меблі розставляють так, щоб сконцентрувати їх біля протилежних однієї до іншої стін.

якщо кімната маленька, то диван найкраще буде поставити біля вікна або ж встановити кутовий.

у великій залі ядро з меблів (диван, журнальний столик, крісла) ставлять в центр кімнати.

не варто розставляти крісла по краях кімнати

Зонування зали



Дизайн зали не повинен відповідати одному стилю / фото: Add restaurant

Меблі у вигляді перегородок. Найкраще підходить диван, барна стійка чи стелаж з книгами.

Підлога та стіни. Добре зонують приміщення різні кольори чи, наприклад, підлогове покриття.

Тканини. Найпростішим способом зонування простору є застосування ширм чи штор. Перевагою цього виду також є його простий монтаж чи демонтаж.

Арки. Поділити зал на різні простори можна і за допомогою "порталу" у вигляді декоративної арки.

Світло. В такому випадку в деяких зонах можна сміливо приглушувати світло або навпаки насичувати освітленням.

Колірна гама



Можна поекспериментувати з кольорами / фото: Add restaurant

При виборі кольорів треба врахувати кілька важливих факторів: розмір кімнати, ступінь освітлення та розташування вікон.

Читайте також: Вітальня в класичному стилі: освітлення, меблі, кольори та поради щодо оформлення

В невеличких залах варто обмежитись світлими відтінками, те саме стосується кімнат без природного освітлення. Якщо зала величезна та ще й з великою кількістю вікон, то можете спокійно застосовувати холодні кольори.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням