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Дизайнери перетворили тісну київську квартиру на сучасний житловий простір – фото

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Квартира стала зручним великим простором / Dezeen

Дизайнери Олександр Івасів та Юлія Ткаченко створили сучасну мінімалістичну квартиру в старому тісному помешканні. Замість більшості стін в квартирі висять кобальтові штори.

Загальна площа квартири 65 квадратних метрів, пише Dezeen.

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Старе планування передбачало велику кількість стін та лише зменшувало і без того маленький простір. На замовлення молодої пари дизайнери масштабно переробили маленьку квартиру на великий світлий простір.


65 квадратних метрів – типова площа квартири в Україні / фото: Dezeen  

Після реновації залишилась лише одна стіна, яка відокремлює спальню від решти житлового простору. Важкі сині штори лише зонують простір в квартирі.


Дизайнери не дотримувались однієї колірної гами / фото: Dezeen

Задум полягає у тому, щоб збалансувати яскраві кольорові акценти і зробити простір яскравішим і "повітрянішим", зберігаючи деяку строгість,
– розповіли дизайнери.

Стеля з бетонної плити просто пофарбована в білий колір по усій квартирі. Дизайнери також використовували дубове підлогове покриття.

Власники квартири попросили в квартирі офісну зону.


Офісна зона теж відділяється від загального житлового простору лише шторою / фото: Dezeen

Конкретним запитом власника квартири було облаштування робочого місця, де він зможе займатися улюбленою справою – створенням електронної музики,
– відзначили дизайнери.

В спальні також поставили туалетний дубовий столик з круглим дзеркалом. Гардероб відокремлений від спальні тими ж блакитними шторами.


Мінімалістичними ідеями пронизаний інтер'єр всієї квартири / фото: Dezeen 

Дзеркальні панелі у вітальні, ванній кімнаті та спальні створюють ілюзію "нескінченного простору".

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Так виглядає ванна зсередини / фото: Dezeen

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Декор і дім Дизайн Новини Києва Ремонт Ідеї для дому Ідеї для інтер'єру
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