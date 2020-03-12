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Дизайнери з Бельгії створили колекцію меблів із сміття – фото

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Дизайнерам не подобаються "наполіровані" меблі для виставок / Dezeen

Дизайнери Ромен Коппін та Алексіс Бонду створили колекцію сюрреалістичних меблів, які зроблені зі сміття та знайдених предметів. Колекція вже встигла закінчитись.

Всього представлено 10 альтернативних зразків, пише Dezeen.

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Для своїх робіт дизайнери використовували меблі, які викинули інші магазини. Також використовувались матеріали, які зібрані в майстерні ательє. Серед іншого присутні дерево, метал, пінопластик та пластик.


У моделях найбільше дерев'яних елементів / фото: Dezeen

Нам знадобилося майже два тижні, щоб зібрати речі та правильно їх розібрати у майстерні,
– відзначили дизайнери.


Дизайнери спеціально не шукали жодних матеріалів / фото: Dezeen

За словами Коппіна та Бонду, меблі з вторинного матеріалу вони використовували як противагу традиційним дизайнерським меблям.


Не всі творіння мають практичне застосування / фото: Dezeen

Ми почали складати речі з цього складу, перевіряючи комбінації та контрасти. Потім ми додавали орнаменти, фарби, поверхневі роботи та деталі оздоблення,
– діляться враженнями дизайнери.


Деякі з них зовсім химерні / фото: Dezeen

Всі поєднання були зроблені на інтуїтивному рівні. За словами творців, вони не мали чіткого проєкту як мала виглядати та чи інша модель.


Дизайнери не витрачали час на розробку проєктів / фото: Dezeen

Колекцію представили в бельгійському місті Антверпен на виставці "Everyday" з грудня 2019 року по січень 2020.


Такий стелаж теж навряд знайде застосування на практиці / фото: Dezeen

Дизайнери розповіли, що на них "повністю впливають ідеї максималізму".


Такі меблі змінюють наше уявлення про дизайнерські творіння / фото: Dezeen


Дизайнери познайомились коли разом вчились в університеті / фото: Dezeen

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Таке мистецтво теж заслуговує на визнання / фото: Dezeen

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Декор і дім Ідеї для дому Дизайн Ідеї для інтер'єру
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