Для великої сім'ї: фото інтер'єру будинку зі сходами, які пристосовані до альпінізму
Студія дизайну інтер'єру Deferrari + Modesti відремонтувала будинок у місті Прато, що в Італії. Окрім розширення простору, дизайнери використали в інтер'єрі модний в цьому році синій колір. Проте головною особливістю будинку є сходи, які слугують для дітей драбиною для альпінізму.
Раніше двоповерховий будинок неподалік Тоскани, який був побудований у 1980-х роках, був у непридатному для проживання стані та потребував повної реконструкції, пише Dezeen.
До слова: Класичний мінімалізм в інтер'єрі: приклад квартири в Києві – фото
Житлові площі на першому поверсі розташовані на трьох різних рівнях. Дизайнери поділили простір на окремі зони – вітальню, куточок для читання та музики, їдальню та кухню. Попри поділ, усі меблі тут пофарбовані у яскраво-синій колір.
Синій – визнаний кольором року / Фото Dezeen
Верхній поверх використовується як житлова та зона для навчання і вміщує додаткову ванну, а також велику терасу.
Простори тут вдало зоновані / Фото Dezeen
На обох рівнях колір підлоги покликаний контрастувати зі стінами та меблями.
Клієнт не дав нам конкретних вказівок або не робив особливих запитів щодо сходової клітки,
– розповіли представники компанії.
Сходова клітка є мрією для багатьох дітей / Фото Dezeen
Головною особливістю інтер'єру є сходова клітка. Тут вона зроблена так, щоб задовольнити любов найменших членів сім'ї до альпінізму. Сходи виготовлені з дерева та обшиті перфорованим листовим металом, який пізніше пофарбували у синій колір.
Вас зацікавить: Ремонт з використанням напівпрозорого скла: креативна реновація простору квартири з Бразилії
Одна зі стін вітальні має повністю скляну стіну / Фото Dezeen
-
Електроенергія та електрокамін: скільки споживає, економічні електрокаміни, робота на обігріві11 червня , 13:12
-
Доторкнутись до води – незвичний проєкт журнального столика зі скла та металу: фото, відео2 липня , 09:14
-
Як переробити гараж на житловий будинок: приклад з Лондона – фото1 липня , 15:04