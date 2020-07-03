Студія дизайну інтер'єру Deferrari + Modesti відремонтувала будинок у місті Прато, що в Італії. Окрім розширення простору, дизайнери використали в інтер'єрі модний в цьому році синій колір. Проте головною особливістю будинку є сходи, які слугують для дітей драбиною для альпінізму.

Раніше двоповерховий будинок неподалік Тоскани, який був побудований у 1980-х роках, був у непридатному для проживання стані та потребував повної реконструкції, пише Dezeen.

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Житлові площі на першому поверсі розташовані на трьох різних рівнях. Дизайнери поділили простір на окремі зони – вітальню, куточок для читання та музики, їдальню та кухню. Попри поділ, усі меблі тут пофарбовані у яскраво-синій колір.



Синій – визнаний кольором року / Фото Dezeen

Верхній поверх використовується як житлова та зона для навчання і вміщує додаткову ванну, а також велику терасу.



Простори тут вдало зоновані / Фото Dezeen

На обох рівнях колір підлоги покликаний контрастувати зі стінами та меблями.

Клієнт не дав нам конкретних вказівок або не робив особливих запитів щодо сходової клітки,

– розповіли представники компанії.



Сходова клітка є мрією для багатьох дітей / Фото Dezeen

Головною особливістю інтер'єру є сходова клітка. Тут вона зроблена так, щоб задовольнити любов найменших членів сім'ї до альпінізму. Сходи виготовлені з дерева та обшиті перфорованим листовим металом, який пізніше пофарбували у синій колір.

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Одна зі стін вітальні має повністю скляну стіну / Фото Dezeen