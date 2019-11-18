Будинок з газобетону: плюси та мінуси конструкції

Газобетон – не новинка на будівельному ринку, проте досі точаться дискусії на тему доцільності використання саме цього матеріалу. Вирішити чи варто зводити власний будинок з газобетону – допоможе наш матеріал.

Багато проблем можна вирішити ще на початковому етапі – треба підібрати кваліфікованого фахівця. Недотримання технології монтажу газобетону може призвести до негативних наслідків.

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Плюси та мінуси будинків з газобетону

Переваги



Газоблоки дозволять серйозно зекономити / фото: Almaty.satu

Ціна

Будівництво будинку з газобетону обійдеться значно дешевше, ніж з інших стінних матеріалів.

Екологічність

Будинок з цього матеріалу має мінімальний радіаційний фон завдяки натуральним складовим.

Економія на утепленні

Газобетонний будинок не потребує утеплення. Завдяки своїй структурі, газоблок є відмінним теплоізолятором.

Легкий монтаж

Газобетон легкий матеріал, який нарізають великими блоками. Немає потреби залучати велику кількість техніки, такий будинок можна побудувати всього за декілька тижнів.

Недоліки



Кваліфікований майстер знатиме тонкощі роботи / фото: domstroy

Низька стійкість

При будівництві більше одного поверху, неприпустимо використовувати газобетон як основний матеріал. Доводиться залучати цеглу або шлакоблоки.

Низька теплова інерція

Газобетонні конструкції швидко нагріваються, проте так само швидко віддають тепло.

Тріщини

Навіть невелике порушення техніки виробництва призводить до появи тріщин. За статистикою, близько 20% всіх конструкцій з газоблоків тріскають.

Особливості подальшої обробки стін

Під час будівництва будинку з газоблоків, варто спершу провести внутрішні роботи, а тоді обробляти фасад будинку. Така послідовність пов’язана, з особливістю пропуску вологи газоблоками.

Корозія труб

Металеві комунікації, які проведені в стіні, швидко зношуються через вапно, яке міститься в газоблоках і викликає корозію.

Кріплення

Стіни з газоблоків погано утримують кріплення. Щоб повісити щось, що має значну вагу (поличку, бойлер, навісні кухонні шафи), треба використовувати спеціальні кріплення.

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Тож, характеристики будинку з газобетону напряму залежать від вміння майстра застосувати матеріал на практиці.

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