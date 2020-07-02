Американський художник Джон Помп створив журнальний столик зі скляним верхом і грубими сталевими ніжками. За словами самого дизайнера, стіл повинен нагадувати поверхню водойми.

Дизайнер поділився, що саме такий концепт журнального столика є важливим для нього, тому, що він серфер і зв'язок місячного неба та води – сакральний, про це пише видання Deezen.

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Створення столика було викликом для Pomp і він та його команда два роки досліджували та розробляли дизайн. Печі виготовляли на замовлення до готового продукту. Дизайнери розробили та сконструювали спеціальні печі та печі саме для виготовлення цього скла.



Поверхня столика нагадує воду / Фото Deezen

Прямокутний коктейльний стіл має розмір 60 сантиметрів в довжину, 76 сантиметрів в ширину та 42 сантиметри у висоту.



Сам столик невисокий / Фото Deezen

Він доступний у різних оздобленнях скла, із яскраво-зеленим варіантом скла під назвою Смарагд. Металоконструкції також можуть бути з матової латуні, матового срібла та матової міді.

Дивіться відео про журнальний столик студії Pomp:

