З думкою про екологію: 6 будівельних матеріалів, які найлегше піддаються переробці

Сьогодні будівельна галузь відповідає за 75% споживання природних ресурсів планети. Камінь, пісок, залізо та багато інших корисних копалин чи готових матеріалів використовуються у величезних кількостях для постачання на ринки. Велика кількість з них після завершення будівництва або ремонту опиняються на звалищах. Які будівельні матеріали найлегше піддаються переробці – читайте в матеріалі.

Насправді більшість будівельних матеріалів піддаються повторній переробці, пише Archdaily.

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Найбільші проблеми з утилізацією будівельного сміття в Бразилії. Тут будівельні відходи часто становлять від 50% до 70% від загальної маси твердих побутових відходів.

6 будівельних матеріалів, які найлегше переробити

Сталь



Переробка металу – звична річ для більшості країн світу / Фото Archdaily

Сталь найчастіше виготовляють ​​з комбінації залізної руди та вугілля що нагрівається в доменній печі. Сталь можна нескінченно перетворювати на нові об'єкти без втрати якості. При переробці металобрухту споживання електроенергії знижується на 80%, що спричиняє менший вплив на навколишнє середовище. До того ж в такому випадку зупиняється видобуток вугілля.

Бетон



Бетон теж є одним з матеріалів, які піддаються переробці / Фото Unsplash

Так, при переробці бетону використовують спеціальну дробарку, яка подрібнює матеріал. Перероблений продукт часто використовують для будівництва підлогових стяжок, проте тести показують, що такий матеріал можна використовувати в будівництві залізобетонних конструкцій.

Деревина



Такі плити широко використовуються в будівельній сфері / Фото Archdaily

Ні для кого не секрет, що деревину можна використовувати повторно багато разів. Сьогодні з використаного дерева найчастіше виготовляють плити різних типів. Їх використовують для виготовлення меблів та у ролі підлогового покриття.

Штукатурка



Штукатурка може серйозно нашкодити навколишньому середовищу / фото Unsplash

Утилізація штукатурки є можливою, але непопулярною. Проте неправильна утилізація цього матеріалу може призвести до виділення легкозаймистого та високотоксичного сірководню, забруднюючи грунт та грунтові води. Однак після переробки штукатурка зберігає ті ж фізико-механічні характеристики, що і звичайна штукатурка, а коштує навіть дешевше.

Пінопласт



З пінопласту виготовляють багато інших матеріалів / Фото Archdaily

Пінопласт теж піддається переробці. Перероблений продукт стає сировиною для виготовлення нових пластикових виробів. Його навіть повторно використовують для оздоблення або навіть при виробництві фарб.

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Скло



Гартоване скло важче піддається переробці / Фото Unsplash

В будівельній сфері зазвичай використовують гартоване скло, яке набагато важче піддається переробці, ніж звичайне. Проте навіть віконне скло таки можна переробити та використати в інших сферах.

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