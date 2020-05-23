Душ, вазони і здорове харчування – дизайн альтернативного кафе у Іспанії: фото, відео

Двоповерхове кафе, в якому також працює тренажерний зал, душові та сад, у якому вирощують інгредієнти, необхідні для страв у меню. Раніше, кафе працювало лише на доставку. Згодом, команда вирішила переоблаштувати офіс, у якому вони працювали. Відтак, з'явився парник.

У парнику підвішані скляні кулі, у яких вирощують овочі, за цим процесом можуть спостерігати, як гості, так і випадкові перехожі, а на вході розташований неоновий знак кафе, пише видання Deezen.

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Яскраве поєднання кольорів та матеріалів помітне на першому поверсі, саме там розташована основна зона кафе.



На вході до кафе красується парник / фото: Deezen

Органічна целюлоза була використана для створення зернистої текстури поверхні по всій стелі, яка була пофарбована в рожевий колір. Потім деревина і блідий, мармур вплітаються між собою, утворюючи підлогу.



Засновникам вдалось зібрати непоєднувані елементи / фото: Deezen

Стільці виглядають як стійкі архітектурні елементи, як спосіб підкреслити унікальність елементів в архітектурі Run Run Run,

– розповів засновник закладу Андрес Жак.

Яскраво-помаранчеві обідні столи, як яскравий акцент у закладі. А також, у кафе розставлені стільці абсолютно чудернацьких форм.

Дивіться відео про заклад Run Run Run:

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