Двері гармошка: їхні типи, переваги та недоліки

Найбільшою перевагою дверей гармошки є економія корисної площі кімнати. Якщо у вас однокімнатна квартира і кожен квадратний метр на вагу золота – встановіть двері гармошку. Про плюси та мінуси такого вибору – у нашому матеріалі.

Цей тип дверей важко назвати дверями в класичному розумінні цього слова. Двері гармошка – це швидше дерев’яна ширма.

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Типи дверей гармошок

глухі (виготовляються з цілого дерев’яного масиву);

зі вставками (вставки бувають скляні та пластмасові).

Як і всі типи дверей – двері гармошки мають свої плюси та мінуси.

Переваги та недоліки дверей гармошки

Переваги



Приклад стильних дверей з суцільного масиву / фото: Маркет Двери

Економія простору – найбільша перевага таких дверей. Якщо класичні двері для відкривання потребують площу радіусом, який рівний їхній ширині (це як мінімум 600 міліметрів), то двері гармошка займуть не більше 100-150 міліметрів цієї площі.

Легкий монтаж. Справді монтувати такі двері не складніше, ніж карниз для штор. Вам знадобиться мінімальна кількість інструментів та навичок.

Ціна. Двері гармошка дешевші за класичні аналоги. Проте критики говорять, що такий тип дверей не виправдовує навіть ті гроші, які за них треба віддати.

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Недоліки



Скляні вставки сильно змінюють зовнішній вигляд дверей / фото: Sdelaidver

Недостатня звукоізоляція. Велика кількість шпарин на дверях гармошках не сприяє хорошій звукоізоляції. Такі двері навряд підійдуть до житлових чи спальних кімнат.

Тепло та запахи не затримуються. Ця проблема змусить задуматись, чи варто встановлювати такі двері до кухні чи ванної.

Часто виходять з ладу. Механізм дверей гармошок в кілька разів складніший за механізм класичних дверей. Велика кількість дрібних деталей не можуть служити вічно і з часом вони почнуть все частіше заклинювати.

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