Амстердамська студія Crafted Works спроєктувала невеличкий деревяний будиночок для відпочинку. Помешкання є одноповерховим та містить всі необхідні кімнати. Такі будівлі можна зібрати всього за кілька днів.

Студія спроєктувала одноповерхове приміщення та розмістила їх у парку відпочинку біля німецького кордону в нідерландській провінції Дренте, повідомляє Dezeen.

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Всі елементи будинку повністю дерев'яні як зовні, так і зсередини. Металевим є лише дах та кріпильні елементи стін.



Будиночки також мають відкидні тераси / Фото Dezeen

Будівля була побудована командою з двох осіб, а Crafted Works спроєктувала структурні компоненти так, щоб їх можна було швидко та легко зібрати.



Так виглядає вітальня будинку / Фото Dezeen

Матеріал як інтер'єру так і екстер'єру зроблений із ялини через її довговічність. Загалом план приміщення виглядає так: кухня, їдальня та житловий простір у центрі будівлі, та спальні і ванні кімнати по боках.



Кухня та їдальня тут не розмежовані перегородками / Фото Dezeen

Дошки для обшивки були розміщені на всіх стінах і вбудовані у меблі, щоб створити те, що студія називає "текстурованим, але одноманітним фоном".



Велика кількість дверей та вікон дають багато природного світла в інтер'єр / Фото Dezeen

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Теплі тони та фактура дерева, а також оголені крокви на даху, які виступають у ролі елементів звукоізоляції, допомагають створити спокійну обстановку мінімалістичного інтер'єру.