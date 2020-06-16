Екологічний дизайн: в Нідерландах спроєктували дерев'яний мінібудинок для відпочинку – фото
Амстердамська студія Crafted Works спроєктувала невеличкий деревяний будиночок для відпочинку. Помешкання є одноповерховим та містить всі необхідні кімнати. Такі будівлі можна зібрати всього за кілька днів.
Студія спроєктувала одноповерхове приміщення та розмістила їх у парку відпочинку біля німецького кордону в нідерландській провінції Дренте, повідомляє Dezeen.
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Всі елементи будинку повністю дерев'яні як зовні, так і зсередини. Металевим є лише дах та кріпильні елементи стін.
Будиночки також мають відкидні тераси / Фото Dezeen
Будівля була побудована командою з двох осіб, а Crafted Works спроєктувала структурні компоненти так, щоб їх можна було швидко та легко зібрати.
Так виглядає вітальня будинку / Фото Dezeen
Матеріал як інтер'єру так і екстер'єру зроблений із ялини через її довговічність. Загалом план приміщення виглядає так: кухня, їдальня та житловий простір у центрі будівлі, та спальні і ванні кімнати по боках.
Кухня та їдальня тут не розмежовані перегородками / Фото Dezeen
Дошки для обшивки були розміщені на всіх стінах і вбудовані у меблі, щоб створити те, що студія називає "текстурованим, але одноманітним фоном".
Велика кількість дверей та вікон дають багато природного світла в інтер'єр / Фото Dezeen
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Теплі тони та фактура дерева, а також оголені крокви на даху, які виступають у ролі елементів звукоізоляції, допомагають створити спокійну обстановку мінімалістичного інтер'єру.
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