Декоративну заміну класичного каміна – електрокамін, розробила ірландська компанія Dimplex, яка сьогодні є флагманом в інновації та виробництві. Патенти на всі технології візуалізації полум'я також належать їй, тому таким модельним рядом 3D і 5D не може похвалитися жодна інша компанія.

Каміни компанії Dimplex відносяться до середньої і високої цінової категорії, але і є вихід для споживача, який має обмежений бюджет і величезне бажання придбати електрокамін.

Електрокаміни компанії Royal Flame по праву вважаються кращими серед бюджетних електрокамінів, вартість яких стартує від 2 990 грн. Хороша якість збірки і візуалізації полум'я за доступну ціну зробили бренд Royal Flame найпопулярнішим серед недорогих камінів. Крім широкого модельного ряду, представник Royal Flame пропонує і відмінний сервіс, який орієнтований на споживача, і гарантію на обладнання до 3 років.

Основу модельного ряду складають 2D каміни, де візуалізація полум'я створюється за рахунок підсвічування барабана з насічками, який в свою чергу, створює візуалізацію полум'я на дзеркальну задню стінку каміна. Модельний ряд 2D електрокамінів ділитися на класичні, що вбудовуються, настінні широкі і окремо стоячі каміни.

З класичних підлогових 2D камінів можна виділити серію Goodfire. Особливістю даної серії є вдале поєднання функціональності і доступної ціни.

Серія Goodfire

На фото Goodfire 26 LED з блакитною підсвіткою полум'я

Ця модель має функцію зміни кольору підсвічування полум'я – класичний червоний, блакитний і помаранчевий колір. Передня панель має плоску форму, а бічні стінки декоровані цегляною кладкою. В камін вбудований електричний нагрівач, з можливістю зміни потужності нагрівача – 0,7 і 1,4 кВт. Технологія візуалізації побудована на економних LED технологіях, тому споживання при візуалізації мінімальні – всього 30 Вт. Крім цього, камін має функції регулювання яскравості полум'я, таймер на відключення і звуковий ефект горіння дров, який, за бажанням, можна відключати. Управління каміном можливе як з пульта, так і з прихованої панелі на корпусі. Розміри даної моделі (ШхВхГ, мм) – 702x510x225. Серія Goodfire незабаром буде нараховувати 6 типорозмірів, оскільки планується розширення і оновлення модельного ряду.

З настінних моделей варто виділити Vision 60, який йде в двох версіях з дровами Vision 60 LOG LED і кристалами Vision 60 LED.

На фото електрокамін Vision 60 LOG LED (ШхВхГ) мм: 1460x425x215

На фото електрокамін Vision 60 LOG LED (ШхВхГ) мм: 1460x425x215

Камін має значні габарити, економічну LED технологію, вбудований обігрівач на 1,5 кВт, регулювання яскравості полум'я і таймер відключення.

Ну і найпопулярніша, серед настінних камінів, – серія Shine!

Електрокамін серії Shine

На фото електрокамін Royal Shine EF 50 (ШхВхГ) мм: 1270x550x140

У зв'язку з великою популярністю цих камінів, виробник Royal Flame планує оновлення та удосконалення функціоналу всієї серії. Дизайн корпусу і його розміри залишаться незмінними. Нові каміни матимуть покращений муляж декоративних дров, систему безпеки від перегріву, п'ять режимів яскравості полум'я, 3 кольори підсвічування полум'я, які відображаються як окремо, так і комбіновано. В камін буде вбудований тепловентилятор з термостатом, що дає можливість регулювати температуру в приміщенні, а також таймер на вимикання. Візуалізація реалізована на базі економічних LED технологій (споживання електроенергії при візуалізації близько 20 Вт). У серії будуть присутні 4 типорозміри, від компактної Royal Shine EF 36 (ШхВхГ) мм: 915x550x140 до великогабаритної моделі Royal Shine EF 72 (ШхВхГ) 1830x550x140 мм. На даний момент фото і відеоогляди оновленого модельного ряду Shine 2020 року, презентація моделі постачальником планується найближчим часом.

Також особливої уваги заслуговують бюджетні 3D електрокаміни (парові каміни).

На фото електрокамін Royal 3D Etna VA-2683

Відео огляд електрокаміна Royal 3D Etna VA-2683

На фото електрокамін касетного типу Royal Inferno

Каміни мають 3D візуалізацію полум'я, якісний муляж дров регулювання інтенсивності полум'я, звуковий ефект горіння дров. У моделі Royal 3D Etna VA-2683 вбудований регульований обігрів. Управління можливе як з пульта, так і з панелі на корпусі каміна.

Всі електрокаміни можна вбудовувати в нішу або портал, у зв'язку з відсутністю реального вогню обмежень щодо матеріалів ніші немає. Представник, в свою чергу, пропонує дерев'яні портали для оздоблення каміна, які можна замовити з індивідуальним дизайном або ж придбати серійні варіанти, заощадивши при цьому до 30% порівнюючи з індивідуальними замовленнями.

Камінокомплекти IdaMebel Blanca LOG

На фото камінокомплекти IdaMebel Blanca + Vision 60 LOG LED

Подивитися наживо і протестувати електрокаміни марки Royal Flame (Китай) і Dimplex (Ірландія) можна за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15 та вул. Анни Ахматової, 35. Отримати професійну консультацію щодо камінів Royal Flame можна на фірмовому сайті Royal Flame royal-flame.com.ua або за тел. 050500 17 37 та 097 500 17 37.