Електричний камін у дитячій: як облаштувати затишок для найрідніших

Дитяча кімната – це не просто місце, де проводить час ваш малюк. Це справжня фортеця, маленький світ для його мрій та фантазій. Як облаштувати його так, щоб дитині було комфортно і вона завжди почувала себе у безпеці – питання, які чи не найбільше турбують люблячих батьків.

Камін – це один з елементів інтер’єру, який неодмінно сподобається дитині та допоможе створити затишну атмосферу в кімнаті.

Безпека

У порівнянні з іншими видами камінів повністю безпечним для дітей є електрокамін: без вогню, високих температур та жодних продуктів горіння. Є лише заспокійливий вид полум’я.

Електричний камін з 3D-ефектом справжнього вогню у дитячій – це не тільки елемент декору, він несе й практичну користь.

Найчастіше його використовують як заміну класичному нічнику, що допомагає заснути дитині. Ідеально з цією функцією справляються настінні вбудовані електрокаміни ірландської фірми Dimplex c технологією полум'я Optiflame.

Переваги 3D камінів

Зволоження кімнати. За допомогою електрокамінів Dimplex серії Opti-Myst можна здійснювати зволоження приміщення, що сприятливо впливає на самопочуття та здоров'я дитини. Адже візуалізація полум'я здійснюється за допомогою холодної пари, яка підсвічується лампами.

Додатковий обігрів. Це ще одна корисна функція електрокаміна, яку можна використовувати паралельно або окремо від візуалізації полум'я.

Економія електроенергії. Якщо використовувати 3D камін лише в режимі візуалізації полум'я (наприклад, як додаткове джерело світла вночі), витрати на електроенергію будуть мінімальними. Адже завдяки використанню LED технології пристрій споживатиме не більше, ніж 20-35 ват.

Де у кімнаті розмістити камін

Місць, де можна встановити електричний камін в дитячій кімнаті – чимало.

Зокрема є настінні моделі, які можна розмістити у недоступній для дітей зоні. Також варто розглянути вбудовані моделі касетного типу: їх можна розмістити у ніші на будь-якій висоті.

А ще є підлогові моделі, які можна вбудувати в нішу або портал. Портал (обрамлення для електрокаміна) можна зробити з поличками, які легко приховуються за дверцятами.

Крім цього, встановити електрокамін можна у нішу в стіні та підвести живлення безпосередньо до пристрою, без використання розеток. Розмістити його можна під телевізором, над комодом або в будь-якому іншому місці.

Не варто побоюватися за збереження техніки та предметів інтер'єру – в електрокаміні не буває високих температур, як від справжнього полум'я. Корпус такого каміна не нагрівається навіть при роботі на обігрів.

Електрокамін у кімнаті стане предметом гордості вашої дитини серед однолітків й постійно дивуватиме його друзів та гостей. Ця частина інтер’єру не просто даруватиме багато позитивних емоцій та спогадів, а стане улюбленим місцем проведенням часу для вашої малечі.

Переглянути та обрати свій тип каміну можна у м. Київ, вул. Обсерваторна 13/15. Телефон: (044)-592-90-50. Підібрати модель у офіційних представників Dimplex.ua https://dimplex-kaminy.com.ua