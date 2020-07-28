Електрокамін – прилад, який в останні роки все більше і більше завойовує аудиторію і стає незамінним девайсом у будинках і квартирах.

Чому електрокаміни настільки популярні і все частіше встановлюються у заміських будинках і дачах, в інтерв'ю 24 каналу розповіла керівник дизайн-студії Illiashenko-design Поліна Ільяшенко.

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Чому електрокаміни так затребувані для розміщення у заміських будинках і дачах? Які переваги дозволяють їм залишатися актуальними стільки років?

Основною візуальною функцією електрокаміна є створення затишної і теплої атмосфери у будинку. Тому вони досить популярні в будинках і квартирах донині. Адже як то кажуть в класичній фразі: "Нескінченно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як працюють інші люди". І камін – це чудовий спосіб привнести у будинок частинку тепла і затишку. Але не завжди є технічна можливість розмістити у приміщенні справжній камін і тут на допомогу приходить електрокамін. Величезний плюс даного каміна у тому, що він безпечний і легкий в установці. Він також може виконувати функцію додаткового опалення, а різноманітність візуальних і звукових ефектів дають можливість відчути себе поряд із справжнім каміном.

Поліна Ільяшенко / Фото Illiashenko-design

Які нюанси потрібно враховувати при виборі електрокаміна для будинку?

Головним моментом при виборі будь-якого каміна (електричного або звичайного дров'яного) є порівняння розміру приміщення з розміром каміна, а також загальна стилістика приміщення. Адже якщо поставити в маленьке приміщення великий камін або навпаки, то загальна картинка розвалиться і буде дисбаланс.

Електрокамін – не тільки модний, але і корисний девайс для заміського будинку / Фото Illiashenko-design

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В яких приміщеннях найчастіше встановлюють електрокаміни? Чи має значення стиль житла?

Переважно електрокамін розміщується в центральній частині загального приміщення, в основному у вітальні, в місці, де збирається вся родина або ж компанія людей. Рідше їх ставлять у спальнях і ванних кімнатах, в простінках між приміщеннями для створення релакс-атмосфери.

За допомогою електрокаміна приміщення виглядає стильно і затишно​ / Фото Illiashenko-design

Що може вдало доповнити електрокамін в інтер'єрі? Що розміщують поруч?

Найчастіше поруч з каміном ставлять крісло або пару крісел і журнальний або кавовий столик для того, щоб поставити напої та закуски.

Особисто мені дуже подобаються електрокаміни зі зволожувачем повітря. Вони максимально схожі на живе полум'я вогню, яке імітує пар і підсвічування. Просто чарівний ефект! І 2 в 1 функції: і камін, і зволоження приміщення.

Досить часто електрокаміни стають точкою збору сім'ї​ / Фото Illiashenko-design

Які міфи або страхи про електрокамін доводилося чути від клієнтів?

Іноді люди побоюються встановлювати електрокаміни, вважаючи, що це затратно і навіть небезпечно. Однак на відміну від класичного каміна на дровах, що дійсно є недешевим задоволенням (адже треба купувати дрова, чистити димохід та ін.), електрокамін – досить бюджетний прилад, який не вимагає додаткових вкладень і маніпуляцій. Більш того, це абсолютно безпечна річ, яка при цьому красиво виглядає, створює тепло і затишок у домі. Крім того, є ті, хто вважає, що електрокамін – просто картинка, яка не ​​гріє. Насправді, у них є обігрівачі, які дозволяють зігрітися у холодну пору року.

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