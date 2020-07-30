Інтер'єру вітальні завжди приділялось найбільше уваги, і це не дивно, адже це місце збору всієї сім'ї або прийому гостей.

Меблювання та декорування мають бути зручними та затишними. Диван, крісла, низький столик, ну і, звичайно ж, камін – ідеальні складові вітальні. Камін, як центральна частина вітальні, з часом почав поступатися телевізору. Пов'язано це з розвитком сучасних систем опалення, а труднощі, пов'язані з облаштуванням і обслуговуванням класичного дров'яного каміна, ще більше відбивають бажання створити ідеальну картинку затишку в приміщенні.

На фото електрокамін Dimplex Cavendish

Тому саме в Ірландії, де камін є невід'ємною частиною вітальні, компанія Dimplex розробила електрокамін – камін, який не вимагає витрат на установку, є повністю пожежобезпечним і не вимагає димоходу, оскільки відсутнє саме полум'я і, відповідно, продукти горіння. Електрокамін став настільки популярним, що успішно продається у всьому світі. Завдяки великому попиту на цю продукцію, технологія візуалізації полум'я постійно розвивається. І слідом за 2D камінами з технологією OptiFlame, з'явилися 3D електрокаміни (каміни з парою), які здивували своєю візуалізацією полум'я навіть ту частину споживачів, що скептично ставитися до даного типу обладнання, як заміні дров'яного каміна. Ну і, звичайно, флагман серед технологій – Opti-V, електрокаміни з 5D ефектом полум'я. Детальніше про технології та особливості можна ознайомитися на сайті dimplex-kaminy.com.ua

Розміщуючи електрокамін у вітальні, вам не потрібен будь-який дозвіл або документація, не потрібно проводити додаткові комунікації, крім звичайної розетки. Простота монтажу, використання і подальше обслуговування роблять електрокамін настільки популярним.

Основними критеріями вибору електрокамін у вітальню, з яких потрібно починати, – тип розміщення, технологія візуалізації, розмір і дизайн топки. Часто починають підбирати за додатковими функціями, наприклад, обігрів або звуковий ефект полум'я, що надалі заплутує покупця у великому асортименті камінів.

Тип розміщення електрокаміна для вітальні

Найголовніше, з чим потрібно визначитися, вибираючи електрокамін, – де він буде розміщений. Виробник пропонує 4 типи розміщення – настінний, підлоговий, касетний і камін, що стоїть окремо.

Популярність настінних камінів з кожним роком зростає внаслідок зручності розміщення і дизайну, який ідеально підійде під сучасні стилі інтер'єрів.

На фото електрокамін Dimplex Synergy NEW

Не дивлячись на назву "настінний", дані каміни можна встановити в порталі на підлогу або в тумбу під телевізор.

На фото електрокамін Dimplex Prism 50 LED

Ще одним приємним бонусом володіють ці каміни – практично у всіх моделей знімне переднє скло, і це дає можливість декорувати топку будь-яким наповненням, чи то муляжі дров від виробника, чи натуральні камені і корчі. Обмежень за наповненням немає, адже електрокамін не гріється.

Практично всі настінні моделі Dimplex йдуть з вбудованим обігрівом. Розширені можливості пошуку, на які варто звернути увагу при виборі моделі, – це можливість зміни кольору підсвічування полум'я, вбудований термостат (регулювання температури обігріву приміщення) і конструкція передньої панелі – з рамкою або безрамкова. Детальніше прочитати про настінні каміни можна почитати в нашій статті за посиланням.

Більшість підлогових електрокамінів створені для заміни класичного дров'яного каміна. Вибір величезний як за дизайном топки, так і за технологією візуалізації полум'я (3D каміни з парою або 2D каміни).

На фото електрокамін Dimplex Revillusion 30

Найпопулярнішою через свою демократичну ціну і якісну 2D візуалізації полум'я є серія Symphony.

Нещодавно компанія Dimplex анонсувала оновлення модельного ряду – лінійка Symphony XHD.

На фото електрокамін Dimplex Dimplex Symphony XHD 26

Ці моделі поєднують в собі класичний дизайн топки, покращений ефект полум'я і широкий функціонал. Детальніше про лінійку Symphony XHD можна дізнатися в нашій статті за посиланням.

Касетний тип каміну в основному використовується для створення огляду полум'я в 360 градусів. Особливість цих камінів у можливості вбудовувати технічну частину в нішу, залишаючи на огляду лише муляж дров і візуалізацію полум'я. Часто їх ще називають острівними камінами. Всі касетні електрокаміни мають 3D візуалізацію полум'я Opti-Myst і йдуть без обігріву.

Дані каміни можна встановити в нішу полки, розмістити під телевізор. А для покупця, який розглядає підлоговий камін в порталі та не важлива функція обігріву, касетні електрокаміни допоможуть заощадити пристойну суму грошей, якщо вибрати їх в якості топки в портал замість підлогового 3D каміна. Муляж дров і функціонал всіх підлогових 3D електрокамінів повторений в касетних.

Популярні моделі в лінійці касетних електрокамінів – Cassette 1000 і Cassette 500 (з муляжем дров), Cassette 1000 PS і Cassette 500 PS (без муляжу дров, ефект полум'я біокаміна).

На фото електрокамін Dimplex Cassette 1000 PS

Дані каміни мають ширину 1 м і 0,5 м, можливість підключення один до одного, створюючи при цьому лінію вогню, і можливість підключення до водопроводу. А моделі без дров будуть цікаві тим, хто, маючи в проєкті вітальні біокамін, вивчивши інформацію про його недоліки, шукає більш безпечний варіант декорування. Детальніше про функціонал цих моделей можна почитати за посиланням.

Особливістю окремо стоячих електрокамінів є можливість його установки без монтажу або додаткового декорування, у вигляді порталу.

На фото електрокамін Dimplex Revillusion 25

Такі каміни часто використовуються як заміна класичного дров'яного каміна, коли він вже присутній в вітальні, але власник будинку, зіткнувшись з проблемами його використання і обслуговування, банально перестає ним користуватися. В такому випадку можна розмістити топку Dimplex в такий камін і насолоджуватися видом вогню без диму і сажі.

На фото електрокамін Dimplex Revillusion 25

Не витрачати час на розпалювання, а просто включити одним натисканням кнопки пульта. Такі каміни мобільні і їх не важко буде їх прибрати з каміна, повернувши класичному первісну функцію.

Визначившись з типом розміщення, наступним основним критерієм вибору електрокаміна є ефект візуалізації полум'я. Саме він буде впливати на вартість електрокаміна. Найпопулярніші ефекти – 2D Optiflame і 3D Opti-Myst (паровий камін).

Саме електрокаміни серії Opti-Myst по праву називаються камінами з ефектом живого вогню. Дізнатися більше про дану технологію, ви можете за посиланням.

Подивитися весь модельний ряд електрокамінів Dimplex можна на фірмовому сайті dimplex-kaminy.com.ua або відвідавши шоуруми за адресою м.Київ, вул. Обсерваторна, 13/15, вул. Анни Ахматової, 35. Детальна консультація фахівця за тел. (097) 500 17 37 та (050) 500 17 37