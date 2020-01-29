3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів

3D електрокамін, який ще називають каміном з парою, паровими камінами та камінами на воді, розробила і успішно реалізує компанія Dimplex.

Такі каміни входять до серії Opti-Myst і всі без винятку виробляються в Ірландії на заводі Dimplex.

Принцип роботи 3D камінів

Візуалізація полум'я у парових камінів відбувається за рахунок підсвічування пари, яку створює вбудований парогенератор. Ультразвуковий парогенератор розбиває воду на пару, яка, за допомогою вентилятора, виноситися над муляжем дров. Що б пара відразу не опускалася вниз, а клубочилась над дровами, попередньо нагрівається лампами підсвічування, або, в разі LED підсвічування, незначно нагрівається малопотужним теном. Саме підсвічування пари створює візуалізацію полум'я, яку необізнаному користувачеві важко буде відрізнити від справжнього вогню. Крім вогню пара створює видимість диму, що остаточно формує картинку вогнища.

Види 3D електрокамінів

Розділити 3D електрокаміни можна за типом установки і функціоналом.

Підлогові вбудовані моделі

Підлогові 3D електрокаміни в основному використовують як заміну класичному каміну. Такі каміни вбудовують в нішу або портал. Всі каміни мають корпус, в який вбудований регульований електричний обігрівач, тим самим електрокаміни можуть працювати не тільки на візуалізацію, але і на обігрів. Регулювання обігріву працює як спільно, так і окремо від візуалізації. Між собою вбудовані підлогові каміни відрізняються розміром, дизайном топки, дизайном муляжу дров і функцією тління (деякі моделі мають вбудовані світлодіоди в муляж дров).

Настінні 3D електрокаміни

Настінні 3D каміни з парою можуть як монтуватися на стіну без обрамлення, так і встановлюватись в ніші. Часто такі каміни використовують в інтер'єрі Hi-Tech або мінімалізм. Всі електрокаміни мають вбудований регульований обігрів і ефект тління дров.

Вбудовані 3D електрокаміни касетного типу

3D каміни Cassette Dimplex відрізняються від всієї серії Opti-Myst тим, що не мають корпусу і можуть монтуватися в нішу або в стільницю з можливістю огляду в 360 градусів. Всі ці каміни без обігріву, працюють тільки на візуалізацію полум'я. Виділити з лінійки Cassette можна моделі Cassette 500 і Cassette 1000.

Дані моделі можна підключати безпосередньо до водопроводу, вони мають звуковий ефект горіння дров і можливість підключатися один до одного, створюючи при цьому безперервну лінію вогню будь-якої ширини. Cassette 500 і Cassette 1000 часто використовують в приміщеннях комерційного призначення, оскільки не вимагають уваги до наявності води в баку.

Підлогові 3D електрокаміни, які потребують монтажу

Підлогові 3D каміни відрізняються тим, що не вимагають монтажу і є повністю автономними та мобільними топками. У модель Dimplex Willowbrook вбудований обігрів.

Відмінні риси 3D електрокамінів Dimplex Opti-myst

Крім компанії Dimplex ще ряд китайських компаній виробляють парові каміни, наприклад модель Royal 3D Etna VA-2683. Технологія візуалізації полум'я ідентична електрокамінам Dimplex Opti-myst, при цьому ціна більш демократична. Але все ж каміни Dimplex відрізняються більш якісним муляжем дров, які настільки реалістично копіюють обгорілі поліна, що навіть при вимкненому каміні їх неможливо відрізнити від справжніх.

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