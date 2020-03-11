Топ-5 електрокамінів

На українському ринку представлено близько 25 брендів електричних камінів різних форм, розмірів та модифікацій.

У цій статті ми спробуємо розповісти, як розібратися у величезному виборі. Ми провели аналіз, з урахуванням відгуків і думок покупців, а також найбільших продавців на ринку.

Порівняння здійснювалося фахівцями за основними параметрами:

Реалістичність горіння полум'я;

Якість збірки і термін служби;

Країна виробництва і гарантія на обладнання;

Цінова політика;

Різноманітність модельного ряду і колірної гами;

Комплектація різними функціями;

Унікальні функції.

1. Фірма DIMPLEX

Беззмінний лідер не тільки українського, а й світового ринку електрокамінів. Найбільший світовий виробник і законодавець моди в сфері не тільки електрокамінів, а й теплового обладнання в цілому.

Продукція заводу поставляється понад 40 років в 112 країн світу. Головний офіс, як і завод, знаходяться в Ірландії. Основними перевагами компанії є розробка унікальних технологій горіння, над якими невпинно працює команда з 60 осіб. Винахід технології полум'я 3D Opti-Myst і 5D Opti-V вважається найбільш реалістичним горінням, серед усіх існуючих електричних камінів на сьогоднішній день.

Коефіцієнт браку в процесі експлуатації камінів досягає рекордних 0,02% з усього проданого товару. Також компанія володіє найширшим модельним рядом, який на даний момент сягає понад 200 моделей. Тому з такої великої гами легко обрати щось на свій смак. Звичайно, ціна таких камінів трохи дорожче, ніж у їх китайських конкурентів. Оцінити ефект горіння ви зможете на відео

Головний конкурент компанії Dimplex на ринку України. Британська компанія, з виробництвом в Китаї, на сьогоднішній день єдина, крім Dimplex, яка пропонує полум'я з ефектом 3Д.

Головними перевагами є, звичайно, більш низька ціна, але при цьому краща оснащеність функціями на ринку. Це і звук потріскування дров, і різні режими інтенсивності і яскравості горіння, і різні кольори імітації полум'я, можливість підключення до wi-fi і управління зі смартфона, а також найбільший термін гарантії на ринку - 36 місяців. Мабуть, цей виробник, хоч і збирається в Китаї, упевнений в своїй якості. Порівняти ефект горіння, можна на відео

Ще один популярний бренд на ринку, який вже більше 10-ти років має успішні продажі, не в останню чергу завдяки своїй якості, коефіцієнт браку становить 0,2%. Великий модельний ряд даного бренду охоплює практично всі варіації використання камінів, приставних, настінних та вбудованих.

Також ці каміни є одними з найбільш недорогих. Ціна на їх моделі стартує від 3000 грн. Кожна модель з лінійки має можливість продажу в комплекті з дерев'яним порталом, який може бути різного розміру, зовнішнього вигляду і кольору. Це дуже зручно для готового рішення в квартирах і офісах.

4. Mystflame

Американський бренд електрокамінів, що спеціалізується в основному на настінних варіантах виконання. Даний тип камінів з кожним роком займає все більшу частину продажів, оскільки сучасні інтер'єри відходять від класики і мають багато лінійних форм, наприклад, дані моделі можна використовувати під LCD-телевізором з великою діагоналлю, або в ванних кімнатах для створення романтики та затишку . Бренд Mystflame є одним з найбільш продаваних на ринку США, що можна оцінити за 5-ти зірковими оцінками продажів на найбільшій світовій платформі Amazon.com

5. Electrolux

Відомий світовий бренд побутової техніки, який також представлений і на ринку електрокамінів. Дотримуючись світової тенденції, в основному виготовляє настінні вогнища. Основною перевагою є широка колірна гамма, наприклад помаранчевий або червоний колір. На жаль, ці осередки мають дуже обмежений модельний ряд, досить високу вартість у порівнянні з конкурентами. А також використовують стару технологію горіння, проте це не зупиняє, до прикладу, дизайнерів, які хочуть привнести оригінальність фарб в свій інтер'єр.