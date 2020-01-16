Електрокаміни та їх типи: від підлогових до настінних

Каміни – це не лише про зиму та обігрів приміщень. Зазвичай, каміни встановлюють саме з метою створення затишку, теплої атмосфери та естетичного задоволення.

Сьогодні, обираючи камін, важко зупинитись на якійсь одній конкретній моделі. Адже вибір робить складним надзвичайно широкий асортимент з різними характеристиками, функціями і типами. Сьогодні поговоримо саме про типи електрокамінів і як обрати для себе саме той.

Читайте також: Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото

За виконанням електрокаміни можна розділити на підлогові, вбудовані (касетний тип) і настінні широкі каміни.

Підлогові електрокаміни

Такі електрокаміни більше схожі та імітують звичайні дров'яні каміни, які ми ще звемо класичними. Між собою вони відрізняються дизайном муляжу дров або вугілля, а також мають різні габарити та функціонал. Є каміни, в яких акцент йде саме на муляж або полум'я. До таких відносяться електрокаміни Albany або Revillusion. Проте є й моделі, які мають корпус з обробкою, наприклад, серія Denville.

Такі моделі найбільше підходять до квартир чи будинків з класичним дизайном.

Не варто забувати, що практично кожен електричний камін вимагає ніші для вбудовування або порталу (обрамлення). Саме портал і задає всьому тон. Завдяки йому можна вбудувати камін, який буде підходити до будь-якого інтер'єру – від хай-теку до бароко. Адже все залежить від його дизайну та обробки. Наприклад, камінокомплект Vivaldi чи камінокомплекти Dimplex Opti-myst Engine + портал IDaMebel Laura.

Попри те, що топки трохи відрізняються муляжем дров, вони зовсім по різному виглядають саме за рахунок порталу. Якщо у вас є бажання, то під ваш запит і вимоги виготовлять будь-який портал і візьмуть до уваги будь-які ваші примхи. Це стосується і самого дизайну, і матеріалу, з якого виготовляють портали.

Вбудовані (касетні) електрокаміни

Великою популярністю зараз користується касетний тип електрокамінів, який вбудовується. Такі електрокаміни не мають корпусу. В цьому його перевага, адже вмонтувати його можна в будь-яку нішу або заглиблення. Часто такі каміни роблять відкритими і з оглядом в 360 градусів, як наприклад – Cassette 600. Цей тип камінів популярний не лише в житлових приміщеннях, а й у ресторанах та готелях.

Вбудовані каміни акцентують увагу тільки на візуалізацію полум'я і немає ніяких додаткових конструкцій у вигляді корпусу. У такого типу є лише один мінус – всі касетні моделі йдуть без обігріву і використовують лише для естетичної насолоди без додаткових функцій.

Вас зацікавить: Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують

Настінні моделі електрокамінів

Все більшої популярності набирають настінні широкі моделі. Дані моделі вбудовують як ніші в стіні або омеблюваннях, а також встановлюють на підлогу в порталі. Такий тип камінів більше підходить до нових напрямків дизайну. Обираючи настінні моделі важливо ще знати, що існують й такі електрокаміни, в яких можна обрати колір полум'я, роблячи тим самим саму візуалізацію горіння футуристичною, де полум’я буде подібне до горіння газу, а кристали надають ще більш дивовижного вигляду таким електрокамінам.

Проте, якщо все ж хочеться чогось більш класичного, то замість кристалів можна обрати муляж дров. А ще можна докупити окремо муляжі дров і замінити або доповнити саме наповнення каміна. Вибір не лише широкий, а й дає змогу самому внести корективи і отримати бажаний вигляд – від класики до модерну.

Переглянути та обрати свій тип електрокаміну можна у м. Київ, вул. Обсерваторна 13/15. Телефон: (044) 223 17 37, (050) 500 17 37. Підібрати модель у офіційних представників Dimplex.ua на сайті або сторінці в instagram.